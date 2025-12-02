Сайт Конференция
goldas
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
Аккумуляторы уже доступны для покупки по цене 5,5 и 5 долларов за две единицы каждого типа

Компания Portronics представила свою новую линейку продуктов - литий-ионные аккумуляторы под названием Lithius Cell со встроенным разъемом USB Type-C. Линейка включает два стандартных типоразмера: AA и AAA. Новинки должны стать отличной альтернативой традиционным одноразовым батарейкам и обычным аккумуляторам данных форматов.

Аккумуляторы Lithius Cell оснащены портом USB-C, поэтому их можно заряжать любым обычным кабелем Type-C. Каждый элемент поддерживает выходное напряжение 1,5 В, что обеспечивает совместимость с широким спектром электронных устройств, включая пульты дистанционного управления, камеры, беспроводные клавиатуры, игрушки, часы, игровые контроллеры и даже медицинское оборудование.

Компания Portronics оснастила аккумуляторы светодиодными индикаторами, которые мигают синим цветом во время зарядки и загораются постоянно, когда аккумулятор достигает полной емкости. Элементы также имеют герметичный, усиленный корпус, выдерживающий высокое давление. Внутренняя конструкция включает несколько уровней защиты от коротких замыканий, перегрева, перенапряжения, глубокого разряда и скачков напряжения.

Вариант типоразмера AA имеет ёмкость 1480 мА·ч (2220 мВт·ч) и поддерживает входное напряжение постоянного тока 5 В/0,5 А и выходное напряжение постоянного тока 1,5 В/2 А. Он подходит для устройств с высоким энергопотреблением, которым требуется длительное время работы. Вариант AAA имеет ёмкость 440 мА·ч (666 мВт·ч), поддерживает входное напряжение постоянного тока 5 В/0,1 А и выходное напряжение постоянного тока 1,5 В/1,5 А, идеально подходя для небольших гаджетов.

Обе модели оснащены технологией низкого саморазряда, которая позволяет элементам сохранять до 80% заряда даже после длительного простоя. Portronics заявляет, что эта функция увеличивает срок службы. Цена упаковки Lithius Cell из двух элементов AAA составляет 499 рупий, а цена версии AA — 449 рупий. Оба варианта доступны на официальном сайте компании, электронных торговых площадках и в некоторых розничных магазинах. Portronics предлагает шестимесячную гарантию на оба типа аккумуляторов.

#аккумуляторы #usb #usb-c #аккумуляторные батареи #usb type-c #батарейки #portronics #аккумуляторные батарейки
Источник: gizmochina.com
