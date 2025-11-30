Сайт Конференция
goldas
AMD косвенно раскрыла процессор Ryzen 7 9850X3D
Новый процессор будет ещё более производительным, чем лучший на данный момент игровой процессор Ryzen 7 9800X3D

AMD неожиданно добавила процессор Ryzen 7 9850X3D на свой сайт. Обновление было обнаружено инсайдером Olrak29, который заметил модель на французском сайте с драйверами AMD. Судя по всему, новый Ryzen 9 9850X3D там уже присутствует.

Ryzen 9 9850X3D является одной из двух моделей с 3D V-Cache на базе архитектуры Zen 5, о которых ходят слухи. Список процессоров с технологией X3D постоянно пополняется, и, вероятно, это самые интересные новинки серии в настоящее время. Хотя "красная" компания пока не подтвердила появление Ryzen 9 9950X3D2, модели, которая, как предполагается, будет иметь два кристалла X3D, теперь можно быть уверенными в появлении Ryzen 7 9850X3D с более высокой тактовой частотой 5,6 ГГц.

Будущие процессоры AMD AM5 Zen5 с 3D V-Cache:

• Ryzen 9 9950X3D2 — 200 Вт, 16 ядер/32 потока, 192 МБ кэша L3, 5,6 ГГц / 4,3 ГГц с двумя 3D V-Cache

• Ryzen 7 9850X3D — 120 Вт, 8 ядер/16 потоков, 96 МБ кэша L3, 5,6 ГГц / 4,7 ГГц

AMD Ryzen 7 9800X3D в настоящее время является самым продаваемым игровым процессором AMD с 8 ядрами и TDP 120 Вт. Этот процессор работает на тактовой частоте 5,2 ГГц, а Ryzen 7 9850X3D будет иметь ещё более высокую частоту. Сообщается, что она в режиме Boost будет на 400 МГц выше — 5,6 ГГц. Хотя AMD не раскрыла даты выпуска обоих процессоров, можно с уверенностью предположить, что AMD официально представит их на выставке CES 2026 вместе с серией Ryzen 9000G для платформы AM5.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 7 9800x3d #процессоры ryzen #процессоры нового поколения #zen5 #ryzen 7 9850x3d #ryzen 9 9950x3d2
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Mallory
21:42
> Жаль, нет вменяемых полностью автономных утилит для создания загрузочных Live-CD образов из уже установленной FreeBSD. Что-то вроде MX Snapshot, чтобы делать свои «респины» дистрибутивов Ну наконец...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
salexa
21:41
"25-й воздушной кавалерийской бригаде Вооружённых сил Польши" пшеки такие пшеки..
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
Mallory
21:36
Позорище, человек который не умеет делать скриншоты начал рассуждать о FreeBSD.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Андрей Трубников
21:17
Забавно наблюдать. В комментариях переходильщиков на Linux каждый второй — «ушёл три года назад и жизнь наладилась», а вот мировая статистика почему-то упорно стоит на месте. Десктопный Linux как болт...
Проводник в Windows 10 работает быстрее по сравнению с Windows 11 несмотря на старания Microsoft
Александр Пономарев
21:16
так не только ДДР5 подорожала... ддр 4 подорожала в процентном соотношении даже больше, приравнялась по цене к пятой
Высокие цены на RAM тормозят продажи других комплектующих для ПК
unhurtable
21:14
Ты их перекупил? А то они мало того что закрылись, так еще и с МИР никогда не работали
В Госдуме предложили отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками
unhurtable
21:10
Ты забыл добавить что заявление от руководителя который старательно наяривал на премию мира!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Дмитрий Малинин
21:08
Можете призывать-у меня 64 гига ддр5, я всё равно не собираюсь покупать и менять ОЗУ лет 5 , а то и 10 и останусь на ам5!
Геймеры призывают к бойкоту производителей оперативной памяти на фоне серьёзного роста цен
unhurtable
21:07
А теперь убираем неточности в заголовке: США продали, собрали и вывели на орбиту первый военный спутник для Польши, который выведен в порядке как очередной спутник НАТО. Ой, как-то неудобно звучит для...
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
Александр Балакирев
21:01
Ей заплатили на рекламу
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
