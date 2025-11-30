Новый процессор будет ещё более производительным, чем лучший на данный момент игровой процессор Ryzen 7 9800X3D

AMD неожиданно добавила процессор Ryzen 7 9850X3D на свой сайт. Обновление было обнаружено инсайдером Olrak29, который заметил модель на французском сайте с драйверами AMD. Судя по всему, новый Ryzen 9 9850X3D там уже присутствует.

Ryzen 9 9850X3D является одной из двух моделей с 3D V-Cache на базе архитектуры Zen 5, о которых ходят слухи. Список процессоров с технологией X3D постоянно пополняется, и, вероятно, это самые интересные новинки серии в настоящее время. Хотя "красная" компания пока не подтвердила появление Ryzen 9 9950X3D2, модели, которая, как предполагается, будет иметь два кристалла X3D, теперь можно быть уверенными в появлении Ryzen 7 9850X3D с более высокой тактовой частотой 5,6 ГГц.

Будущие процессоры AMD AM5 Zen5 с 3D V-Cache:

• Ryzen 9 9950X3D2 — 200 Вт, 16 ядер/32 потока, 192 МБ кэша L3, 5,6 ГГц / 4,3 ГГц с двумя 3D V-Cache

• Ryzen 7 9850X3D — 120 Вт, 8 ядер/16 потоков, 96 МБ кэша L3, 5,6 ГГц / 4,7 ГГц

AMD Ryzen 7 9800X3D в настоящее время является самым продаваемым игровым процессором AMD с 8 ядрами и TDP 120 Вт. Этот процессор работает на тактовой частоте 5,2 ГГц, а Ryzen 7 9850X3D будет иметь ещё более высокую частоту. Сообщается, что она в режиме Boost будет на 400 МГц выше — 5,6 ГГц. Хотя AMD не раскрыла даты выпуска обоих процессоров, можно с уверенностью предположить, что AMD официально представит их на выставке CES 2026 вместе с серией Ryzen 9000G для платформы AM5.