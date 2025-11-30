Основой системы является материнская плата ASRock WRX90 WS EVO для процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000

Компания ASRock стремится выйти на востребованный нынче рынок рабочих станций и удовлетворить высокий спрос на локальные устройства ускорения искусственного интеллекта (ИИ) с помощью своей новой линейки продуктов. Рабочая станция GAI4G-R9700 представляет собой решение для монтажа в стойку или использования в виде настольного компьютера. Она сочетает в себе процессоры AMD Ryzen Threadripper 9000 и четыре видеокарты Radeon AI PRO R9700 Creator. Таким образом, общий объём видеопамяти системы составляет 128 ГБ, то есть по 32 ГБ на каждую видеокарту. Также системная память DDR5 может достигать 2 ТБ, установленная на материнской плате ASRock WRX90 WS EVO.

Поскольку ASRock не производит процессоры и память, компания, скорее всего, будет комплектовать рабочую станцию собственными четырьмя видеокартами, предоставляя пользователям возможность приобретать процессор и память самостоятельно. Особенно сложно теперь оценить систему, поскольку огромный спрос на память может повлиять на конечную цену рабочей станции. Система поддерживает восемь модулей ECC RDIMM, работающих со скоростью 6400 МТ/с в восьмиканальной конфигурации (1DPC). Вся система питается от одного блока питания стандарта 80 Plus Platinum ATX 3.1 мощностью 2500 Вт.

На передней панели расположены кнопки питания и перезагрузки системы, а также светодиоды и индикаторы состояния питания, LAN1/LAN2, сбоя системы и жёсткого диска. Также имеются два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A. Внутренняя система хранения включает два 2,5-дюймовых отсека для накопителей, один слот M.2 M-key (PCIe 5.0 x4) с поддержкой размеров 22110/2280/2260 и ещё один слот M.2 M-key (PCIe 4.0 x4) с поддержкой размеров 2280/2260. Задняя панель ввода/вывода обеспечивает 16 выходов DisplayPort 2.1a от четырёх графических процессоров, один DisplayPort 1.1a от контроллера BMC, два порта LAN 10 Гбит/с (Intel X710-AT2) с поддержкой PXE, выделенный порт IPMI, два порта USB4 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, аналоговый аудиовход/выход и SPDIF. В комплект также входят две подставки и кронштейны для видеокарт.