goldas
ASRock готовит рабочую станцию ​​с четырьмя видеокартами AMD Radeon AI PRO R9700 Creator
Основой системы является материнская плата ASRock WRX90 WS EVO для процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000

Компания ASRock стремится выйти на востребованный нынче рынок рабочих станций и удовлетворить высокий спрос на локальные устройства ускорения искусственного интеллекта (ИИ) с помощью своей новой линейки продуктов. Рабочая станция GAI4G-R9700 представляет собой решение для монтажа в стойку или использования в виде настольного компьютера. Она сочетает в себе процессоры AMD Ryzen Threadripper 9000 и четыре видеокарты Radeon AI PRO R9700 Creator. Таким образом, общий объём видеопамяти системы составляет 128 ГБ, то есть по 32 ГБ на каждую видеокарту. Также системная память DDR5 может достигать 2 ТБ, установленная на материнской плате ASRock WRX90 WS EVO.

Поскольку ASRock не производит процессоры и память, компания, скорее всего, будет комплектовать рабочую станцию собственными четырьмя видеокартами, предоставляя пользователям возможность приобретать процессор и память самостоятельно. Особенно сложно теперь оценить систему, поскольку огромный спрос на память может повлиять на конечную цену рабочей станции. Система поддерживает восемь модулей ECC RDIMM, работающих со скоростью 6400 МТ/с в восьмиканальной конфигурации (1DPC). Вся система питается от одного блока питания стандарта 80 Plus Platinum ATX 3.1 мощностью 2500 Вт.

На передней панели расположены кнопки питания и перезагрузки системы, а также светодиоды и индикаторы состояния питания, LAN1/LAN2, сбоя системы и жёсткого диска. Также имеются два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A. Внутренняя система хранения включает два 2,5-дюймовых отсека для накопителей, один слот M.2 M-key (PCIe 5.0 x4) с поддержкой размеров 22110/2280/2260 и ещё один слот M.2 M-key (PCIe 4.0 x4) с поддержкой размеров 2280/2260. Задняя панель ввода/вывода обеспечивает 16 выходов DisplayPort 2.1a от четырёх графических процессоров, один DisplayPort 1.1a от контроллера BMC, два порта LAN 10 Гбит/с (Intel X710-AT2) с поддержкой PXE, выделенный порт IPMI, два порта USB4 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, аналоговый аудиовход/выход и SPDIF. В комплект также входят две подставки и кронштейны для видеокарт.

#искусственный интеллект #ryzen #asrock #threadripper #рабочие станции #radeon ai pro r9700 #threadripper 9000 #wrx90 ws evo
Источник: techpowerup.com
