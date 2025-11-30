Удивительным является то, что данной видеокарте уже 8 лет, и её выпуск уже давно закончился

Компания XFX опубликовала новую версию BIOS для своей видеокарты Radeon RX 580 GTS XXX Edition 4 ГБ спустя восемь лет после её первого появления в апреле 2017 года. Обновление предназначено для модели RX-580P4L3F — двухслотового ускорителя с 2304 потоковыми процессорами и 4 ГБ памяти GDDR5 на 256-битной шине.

Новая прошивка вышла намного позже, чем видеокарты поколения RX 580 покинули прилавки розничных магазинов, но эта карта по-прежнему используется во многих бюджетных игровых системах. XFX по-прежнему включает GTS XXX Edition 4 ГБ в свой каталог устаревших видеокарт с полным описанием характеристик и ссылками техподдержки, которые теперь также включают и новый файл BIOS.

Не стоит думать, что обновление BIOS каким-либо образом повлияет на производительность. Возможно, это исправление старой ошибки, которая не давала одному из сотрудников компании спать спокойно по ночам восемь лет. Тем не менее владельцам указанной видеокарты от XFX будет приятно видеть, что производитель не забыл о них.