Раскрыта возможная дата выхода ремейка Prince of Persia: Sands of Time

Ubisoft впервые объявила о работе над ремейком Prince of Persia: The Sands of Time ещё в 2020 году, но разработка игры столкнулась с трудностями, а с момента выхода трейлера и анонса игры было несколько задержек, включая перенос разработки из индийской студии в Ubisoft Montreal. Теперь, благодаря телеконференции Ubisoft, посвящённой финансовым результатам, стало известно, что ремейк, похоже, выйдет уже в четвёртом квартале следующего года.

Эти сроки вполне реальны, поскольку четыре-пять лет разработки являются вполне разумным периодом для франшизы AAA-уровня от крупной студии.

Очевидно, что официальная дорожная карта выхода продукта, полученная на брифинге для инвесторов, гораздо более достоверна, чем предполагаемые утечки, но важно также помнить, что Ubisoft изначально планировала выпустить ремейк Prince of Persia ещё в 2021 году, поэтому остаётся только гадать, состоится ли выход в следующем году, даже если сроки разработки выглядят реалистично. Ubisoft также намекнула на некий неанонсированный проект, который также выйдет вместе с перезапуском Sands of Time.