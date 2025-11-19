ASUS Pro WS 850M-ACE SE для платформы AM5 уже доступна по цене 359 долларов

Тайваньская компания ASUS выпустила новую материнскую плату Pro WS B850M-ACE SE формата micro-ATX для рабочих станций. В Китае она продаётся по цене 4499 юаней, а в США — около 359 долларов. Плата предназначена для продвинутых ПК с искусственным интеллектом и поддерживает как потребительские процессоры AMD Ryzen 9000/8000/7000, так и процессоры AMD EPYC Embedded серии 4005 с разъёмом AM5.

Плата Pro WS B850M-ACE SE имеет привычный дизайн с перевёрнутой компоновкой. Разъём для процессора установлен горизонтально, а четыре слота DDR5 UDIMM и 8+4-контактные разъёмы питания EPS расположены вдоль воздушного потока видеокарты. ASUS использует 8+2+1-фазную схему питания, 8-слойную печатную плату и разъёмы питания ProCool II, а также дроссели и конденсаторы из алюминиевого сплава.

Контроллер ASPEED AST2600 BMC обеспечивает удаленное управление IPMI серверного уровня в сочетании с ASUS Control Center Express для мониторинга работы системы. Выделенный порт 1 GbE подключается к BMC, что позволяет отделить трафик управления от основных сетевых соединений.

Новинка оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16, подключенным к процессору и одним слотом PCIe 4.0 x4 в полноразмерном форм-факторе, предоставляемом чипсетом. Оба слота оснащены функцией SafeSlot для мощных графических процессоров. Для накопителей доступны два слота PCIe 5.0 x4 M.2 2280, один разъем PCIe 5.0 x4 MCIO и один порт U.2.