Чипы получат до 336 МБ кеш-памяти L3

Granite Rapids не следует путать с Granite Ridge. Последнее — кодовое название текущей серии настольных процессоров Ryzen 9000 на архитектуре Zen5, а первое — линейки процессоров Intel Xeon для серверов. Похоже, что она появится скоро, учитывая публикации полной линейки инсайдером momomo_us, а ранний результат Geekbench для Xeon 654 даёт первое представление о том, как Intel адаптирует свои кристаллы Xeon 6 для рабочих станций, а не для центров обработки данных.

В утекшем списке упоминается как минимум одиннадцать моделей Granite Rapids-WS: 698X, 696X, 678X, 676X, 674X, 658X, 656, 654, 638, 636 и 634. Флагманский Xeon 698X работает на частоте 2,0 ГГц с 336 МБ кэш-памяти, в то время как 696X получил базовую тактовую частоту в 2,4 ГГц при том же объёме кэша. Xeon 634, в свою очередь, имеет 48 МБ кэш-памяти на частоте 2,7 ГГц. В середине списка находятся такие чипы, как 678X на частоте 2,4 ГГц с 192 МБ и несколько моделей с 72 МБ в диапазоне частот 3,0–3,2 ГГц.

Xeon 654 в Geekbench показывает 18 ядер и 32 потока, набирая 2634 балла в одноядерном и 14 743 балла в многоядерном тестах. Тактовая в режиме ускорения составляет 4,77 ГГц, а минимальная заявленная тактовая частота — 2,9 ГГц, что близко к базовой частоте 3,1 ГГц, указанной в утечке. В том же списке чип Xeon 654 указан с 72 МБ кэш-памяти, что соответствует данным о малом объёме кэша в таблице.

Главное отличие процессоров для рабочих станций от серии Granite Rapids P для дата-центров — это объём кэш-памяти. Модели Intel Xeon 6980P и 697xP достигают 128 и 120 ядер соответственно с 504 МБ кэш-памяти третьего уровня. Granite Rapids-WS достигает объёма в 336 МБ, даже в моделях 698X и 696X. Кэш-память Granite Rapids масштабируется вместе с количеством ядер, поэтому сокращение бюджета кэш-памяти третьего уровня на треть во флагманской модели WS указывает на ограничение менее 128 ядер.

Слайд Intel с описанием упаковки Granite Rapids также намекает на возможную конструкцию линейки чипов для рабочих станций. Компания демонстрирует четыре варианта корпусов кристаллов P-ядер: трёхчиплетный UCC до 128 ядер, двухчиплетный XCC до 86 ядер, одночиплетный HCC до 48 ядер и компактный LCC до 16 ядер. Granite Rapids-WS, вероятно, будет использовать те же самые блоки на платформе W980, комбинируя XCC, HCC и LCC для охвата диапазона от 8 до 80 ядер. Ожидается, что Granite Rapids-WS будет использовать те же ядра Redwood Cove P и техпроцесс Intel 3, что и компоненты для центров обработки данных, с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. Он ориентирован на пользователей рабочих станций, требующим больше пропускной способности памяти и ядер, чем настольным компьютерам, но которые не готовы платить за процессоры, предназначенные для центров обработки данных.

Для сравнения можно отметить, что флагманская модель AMD Threadripper под названием PRO 9995WX имеет 96 ядер и 384 МБ кэш-памяти третьего уровня. Серия Threadripper представлена конфигурациями от 8 до 96 ядер с TDP 350 Вт.