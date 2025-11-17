Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel готовит встроенную графику Arc B380 для игровых портативных устройств
В настоящее время раскрыто четыре iGPU серии Arc B в процессорах Intel Panther Lake

Источник в Intel, знакомый с планами компании, поделился дополнительной информацией о графических процессорах Arc B для чипов Panther Lake. Intel решила использовать интегрированную графику на базе Xe3 под брендом B-Series в будущих процессорах Core Ultra 300. OneRaichu предоставил дополнительную информацию о графических процессорах серии "B" подтвердив, что флагманский графический процессор Arc B390 с 12 ядрами Xe3 будет работать на частоте до 2,5 ГГц. Кроме Arc B390 и B370, ранее упомянутых в Geekbench, также подтверждены Arc B380 и B360.

Графический ускоритель Arc B380 с 12 ядрами Xe3 будет входить в состав процессора Intel Core Ultra 300, предназначенного для игровых портативных консолей. OneRaichu намекнул на это, но он не имеет официального названия. Инсайдер также отметил, что эта модель, возможно, не будет иметь полноценных 16 ядер, но будет не такой дорогой, что является хорошей новостью для недорогих карманных компьютеров.

По всей видимости, этот продукт, ориентированный на карманные устройства, находится ниже линейки Core Ultra 5. Он ориентирован на средний сегмент с упором на игровую производительность, а также может потеснить серию Ryzen Z2.

Графические процессоры Intel серии Arc Panther Lake:

• Arc B390 → 12 x Xe3C, до 2,5 ГГц для моделей Ultra X7/X9;

• Arc B380 → 12 x Xe3, до 2,3 ГГц для игровых портативных консолей;

• Arc B370 → 10 x Xe3, до 2,4 ГГц для Ultra 5 338;

• Arc B360 → 10 x Xe3, до 2,2 ГГц;

• Arc → 4 x Xe3, до 2,45–2,5 ГГц;

• Arc → 2 x Xe3, до 2,3 ГГц.

Если информация от OneRaichu верна, то серия Intel Panther Lake будет иметь шесть моделей, некоторые из которых пока не имеют названий.

#intel #видеокарты #intel arc #видеокарты intel arc #panther lake #xe3 #arc b370 #arc b390 #arc b360
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
4
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
22
В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
10
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
NASA на следующей неделе предоставит снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS с камеры HiRISE
1
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
Каспийское море может повторить судьбу Арала
1
В США завершилась трёхмесячная забастовка рабочих на заводе Boeing
+
Россия завершает подготовку к запуску новой ракеты «Союз-5»
+

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
32
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
38
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
37
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
ТОП 2 сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

Говорящий Гриб
07:59
Имей в виду извращенец, содомит. Введение в анальный проход предмета размером, 400х300, крайне опасно.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Dem666
07:51
Сейчас Bigme и Meebook по-моему вне конкуренции. Pocketbook, а тем более Digma очень сильно отстают. Onix сильно себя переоценивают. И про IPS кто пишет - попробуйте под солнцем на пляжу его почитать ...
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
ИСКАНДЕР
07:43
То-то производители решили придержать выпуск новой памяти до 2026 года, вдруг цены еще поднимутся и можно будет продать подороже! )))
NVIDIA и AMD в начале 2026 года могут поднять цены на видеокарты из-за роста стоимости памяти
Говорящий Гриб
07:36
А хохлам Кремлеботы. Это любовь?
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
222
07:22
сиди в киеве и о квартире в Москве не мечтай
Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше 18 000 километров
222
07:21
теми, кто ждет half life 3
Escape from Tarkov стартовал в Steam с 30-процентным пользовательским рейтингом
ФельдшеR
06:49
Зато когда все импортные из этого салона уйдут в утиль - нива будет ездить дальше.
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
dimasoid1970
06:46
Ахахах! Без бутылки нет диалога!)))
Axios: Швейцария добилась снижения пошлин США с помощью роскошных подарков Трампу
ФельдшеR
06:34
От зимних холодов коньки и лыжи хорошо помогают. Ни одного долбоеба не знаю, который русскую зиму на "теплые страны" обменяет.
Стало известно, куда россияне хотят всей семьей уехать от зимних холодов
ФельдшеR
06:28
Опять на оверах свежую статью задержали.
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter