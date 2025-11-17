В настоящее время раскрыто четыре iGPU серии Arc B в процессорах Intel Panther Lake

Источник в Intel, знакомый с планами компании, поделился дополнительной информацией о графических процессорах Arc B для чипов Panther Lake. Intel решила использовать интегрированную графику на базе Xe3 под брендом B-Series в будущих процессорах Core Ultra 300. OneRaichu предоставил дополнительную информацию о графических процессорах серии "B" подтвердив, что флагманский графический процессор Arc B390 с 12 ядрами Xe3 будет работать на частоте до 2,5 ГГц. Кроме Arc B390 и B370, ранее упомянутых в Geekbench, также подтверждены Arc B380 и B360.

Графический ускоритель Arc B380 с 12 ядрами Xe3 будет входить в состав процессора Intel Core Ultra 300, предназначенного для игровых портативных консолей. OneRaichu намекнул на это, но он не имеет официального названия. Инсайдер также отметил, что эта модель, возможно, не будет иметь полноценных 16 ядер, но будет не такой дорогой, что является хорошей новостью для недорогих карманных компьютеров.

По всей видимости, этот продукт, ориентированный на карманные устройства, находится ниже линейки Core Ultra 5. Он ориентирован на средний сегмент с упором на игровую производительность, а также может потеснить серию Ryzen Z2.

Графические процессоры Intel серии Arc Panther Lake:

• Arc B390 → 12 x Xe3C, до 2,5 ГГц для моделей Ultra X7/X9;

• Arc B380 → 12 x Xe3, до 2,3 ГГц для игровых портативных консолей;

• Arc B370 → 10 x Xe3, до 2,4 ГГц для Ultra 5 338;

• Arc B360 → 10 x Xe3, до 2,2 ГГц;

• Arc → 4 x Xe3, до 2,45–2,5 ГГц;

• Arc → 2 x Xe3, до 2,3 ГГц.

Если информация от OneRaichu верна, то серия Intel Panther Lake будет иметь шесть моделей, некоторые из которых пока не имеют названий.