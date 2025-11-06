Сайт Конференция
goldas
AMD готовит Ryzen AI MAX+ 388 с 8 ядрами и графикой Radeon 8060S
Новинка получит в два раза меньше ядер и потоков, чем флагман линейки, но будет иметь полноценную графику Radeon 8060S c 40 вычислительными блоками

AMD готовится выпустить новую модель Ryzen AI MAX+ в линейке Strix Halo, специально разработанную для геймеров, которым не требуется более 8 ядер и 16 потоков. В последнем тесте PassMark была обнаружена новая модель Ryzen AI MAX+ 388. Она оснащена 8 ядрами, 16 потоками и графическим процессором Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на базе RDNA 3.5. Ранее полная конфигурация графики Radeon 8060S была доступна только в топовой модели Ryzen AI Max+ 395, которая включает 16 ядер и 32 потока с 40 вычислительными блоками Radeon 8060S. Однако эта модель дороже и лучше подходит для высокопроизводительных систем и работы с ИИ, где требуется большее количество ядер.

Когда AMD представит 8-ядерный, 16-поточный Ryzen AI MAX+ 388, стоит ожидать, что больше игровых устройств будут использовать этот чип, поскольку он обеспечивает идеальный баланс мощности центрального и графического процессоров для запуска современных игр. AMD поддерживает до 128 ГБ 256-битной памяти LPDDR5x со скоростью 8000 МТ/с на чипах Ryzen AI MAX+. Однако фактическая конфигурация памяти будет зависеть от производителя устройства. Некоторые системы, такие как 14-дюймовые планшеты SIXUNITED, уже были замечены с этим APU, работающим с TDP 65 Вт. AMD предоставляет возможность настраивать диапазон TDP от 45 до 125 Вт в то время, как стандартное значение составляет TDP 55 Вт для своих трех топовых моделей. Поэтому можно ожидать различные значения TDP, поскольку OEM-производители адаптируют этот чип к своим конкретным требованиям на основе форм-фактора устройства и возможностей системы охлаждения.

#amd #процессоры #apu #процессоры amd #apu amd #ryzen ai max+ 395 #radeon 8060s #процессоры нового поколения #ryzen ai max+ 388
Источник: techpowerup.com
