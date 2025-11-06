Компания AMD готовит к выходу новую модель в линейке Ryzen 9000X3D

Процессор Ryzen 7 9700X3D является ожидаемой моделью, но, вероятно, выйдет не так скоро. AMD не выпускала чип Ryzen 7 7700X3D в предыдущем поколении, но предлагала модель Ryzen 5000 на базе платформы AM4 — Ryzen 7 5700X3D. Эта модель была немного медленнее Ryzen 7 5800X3D. Однако в играх она показала себя значительно лучше большинства моделей без технологии X3D, что делает её отличным бюджетным процессором.

Согласно данным PassMark, AMD вскоре может выпустить вариант на базе архитектуры Zen 5 под названием Ryzen 7 9700X3D, который станет вторым восьмиядерником, предположительно с более низкими тактовыми частотами, чем Ryzen 7 9800X3D – самым продаваемым процессором AMD для этой платформы.

По сообщениям, это не единственный 8-ядерный вариант, который AMD планирует выпустить. Ранее один из источников утечек упоминал чип Ryzen 7 9850X3D как ещё более высококлассный вариант, чем 9800X3D. Если слухи верны, AMD выпустит три восьмиядерные модели, что значительно расширит возможности выбора в ценовой категории ниже 500 долларов.

Предполагаемые процессоры Ryzen 9000X3D

• Ryzen 9 9950X3D2 — 200 Вт, 16 ядер/32 потока, 192 МБ кэша L3, частота 5,6 ГГц / 4,3 ГГц

• Ryzen 7 9850X3D — 120 Вт, 8 ядер/16 потоков, 96 МБ кэша L3, частота 5,6 ГГц / 4,7 ГГц

• Ryzen 7 9700X3D — 120 Вт, 8 ядер/16 потоков, 96 МБ кэша L3

Рейтинг производительности основан на одном образце и показывает, что он немного быстрее 9800X3D, что не является репрезентативным. Кроме того, заявленная тактовая частота 5,79 ГГц в PassMark кажется слишком высокой для стандартной конфигурации. Таким образом, либо процессор был разогнан, либо данные неверны.

Полная линейка X3D на базе Zen 5 теперь представлена шестью вариантами, но только три из них уже доступны для покупки. Геймеры, вероятно, больше всего заинтересованы в модели с двумя ядрами X3D и более быстрых 8-ядерных процессорах. Расширение ассортимента должно укрепить позиции AMD в этом сегменте, который в настоящее время не сталкивается с реальной конкуренцией со стороны Intel.