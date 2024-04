К сожалению точной информации о характеристиках третьего смартфона Nothing Phone пока нет

Недавно в сети появилось сообщение, раскрывающее существование смартфона Mysterious Nothing под кодовым названием «Tetris» с номером модели A015. Предполагается, что это устройство является будущим Nothing Phone (3).

Теперь новое сообщение от Android Headlines раскрыло график запуска предполагаемого Nothing Phone (3). Согласно отчету, ожидается, что устройство третьего поколения дебютирует где-то во втором квартале 2024 года. При этом в сообщении не упоминается источник, поэтому лучше отнестись к информации с долей скептицизма до появления дальнейших подтверждений.

Стоит отметить, что актуальный на сегодня смартфон Nothing Phone (2) также дебютировал примерно в это время, а именно в июле 2023 года. Поэтому вполне вероятно, что компания может выпустить преемника в то же самое время в текущем году. Что касается технических характеристик, то Nothing Phone (3) может получить новую однокристальную систему Snapdragon 8s Gen 3, которая представляет собой улучшение Snapdragon 8+ Gen 1, используемого в Nothing Phone (2).

Этот новый чипсет представляет собой урезанную версию флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 и предназначен для устройств среднего и субфлагманского уровня. Он имеет максимальную тактовую частоту 3 ГГц и способен набрать более 1,5 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Кроме того, новинка также оснащена поддержкой искусственного интеллекта Qualcomm, позволяя, например, создавать и редактировать изображения на устройстве.

Помимо процессора, можно ожидать улучшений в других аспектах, таких как время автономной работы и скорости быстрой зарядки. Более подробной информации можно ожидать по мере приближения к предполагаемому периоду запуска.