Генеральный директор Meta (обновленной Facebook) Марк Цукерберг рассказал больше о разрабатываемой универсальной системе перевода речи.

Система перевода, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), позволит пользователям со всего мира беспрепятственно взаимодействовать друг с другом внутри новой "метавселенной" Цукерберга.



"Это будет особенно важно, когда пользователи начнут телепортироваться по виртуальным мирам и взаимодействовать с людьми из разных слоёв общества", — высказался Цукерберг во время мероприятия Inside the Lab: Building for the Metaverse With AI. "У нас есть возможность улучшить Интернет и установить новый стандарт, при котором мы все сможем общаться друг с другом, независимо от того, на каком языке мы говорим или откуда мы родом. Если у нас все получится, это станет всего лишь одним примером того, как ИИ помогает людям объединяться в мировом масштабе".

Разрабатываемая Meta система перевода под названием No Language Left Behind в теории сможет сможет выучить любой язык, "даже если для изучения не так много текста". Цукерберг заявил, что он система уже может переводить "сотни языков и большинством языковых пар — от австрийского до угандийского и урду".

Следующим шагом компании станет создание ИИ с целью предложить "мгновенный перевод речи в речь на всех языках, даже на языках без письменности; возможность общаться с кем угодно на любом языке".

Тем не менее, на мероприятии ни разу не был продемонстрирован ни график, ни "дорожная карта", а от исполнительного директора Meta не удалось получить никакой конкретной информации.





