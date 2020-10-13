Изготовлено из высококачественного боросиликатного стекла, станет стильным и оригинальным украшением любого дома.

Используется для прогноза погоды, может предсказать солнечную, облачную, туманную, штормовую, снежную и т. д. Если вода в стекле чистая, это означает, что погода солнечная. Если вода в стекле мутная, то погода облачная.

Это будет прекрасным подарком для вашей семьи или друзей.

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Цена $3.39 - 4.18

Представляю Вашему вниманию неплохой моноблок от китайского бренда. Он имеет диагональ экрана 24 дюйма, с FullHD разрешением. В наличии доступно несколько комплектаций. Выбрать можно один из трех процессоров - Intel Core i3 5005U, i5 4200U и i7 4500U. По объему ОЗУ - 4 или 8 гигабайт. По памяти - SSD 256 или 512 гигабайт, а также HDD на 1 терабайт (идет в дополнении к SSD). По цвету - 2 варианта - черный и белый. Моноблок отлично подойдет для любых повседневных задач, а также для не слишком требовательных игр. Начальная стоимость девайса, в базовой комплектации, составляет 30 250 рублей. Посмотреть товар

Цена $380.78 - 548.26

Недорогой вариант медиаплеера с поддержкой Full HD разрешения. Не 4к, конечно, но вполне должно хватить для просмотра большинства видео и фильмов, если у вас телевизор не с огромной диагональю. В противном случае и бюджет на что-то более дорогое у вас должен быть.

Плеер поставляется с пультом ДУ в комплекте, а также с аудио-видео кабелями 3RCA. HDMI-кабель почему-то не положили, хотя такой выход есть. Плеер может читать файлы с флешек и с карточек. Читает очень много форматов, поэтому проблем возникнуть не должно, если качаете с торрентов. Заказов пока мало, но оценки ставят хорошие.

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Цена $15.79 - 26.83

USB Type-C док-станция с тремя портами USB 3.0, одним или двумя HDMI с поддержкой 4K-видео, одним VGA, RJ45, кардридером, мини-джеком 3,5 мм и портом USB-C для зарядки устройств.

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Цена $58.58 - 68.34

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Профессиональная паяльная станция QUECOO T12-952 отличается особенным дизайном, оснащена цифровым дисплеем. Девайс небольших размеров (195х105х135 мм), она легко настраивается, работает достаточно неплохо. Станция изготовлена из прочных, качественных материалов. Представленный аппарат отличается высокой производительностью и способствует получению высококачественной пайки. Модель с интуитивно понятным меню и легко выставляемыми настройками. Данная модель экологична и безопасна в использовании.



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Цена $22.37 - 43.51

Умная камера от Xiaomi с углом обзора 360° и инфракрасным ночным видением отлично подойдет для домашнего видеонаблюдения. Многофункциональная, поддерживает двусторонние голосовые вызовы в режиме реального времени, отличное качество видео и звука. Отправляет оповещение в течение нескольких секунд при обнаружении движения или детского плача.

Через удобное приложение Mi Home можно удаленно смотреть за детьми и домашними животными. Сохраняет видео на Micro SD, легко устанавливается и подключается к смартфону за считанные минуты. Есть возможность удобного просмотра записи в ускоренном режиме.

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Цена $30.09 - 40.70

Клеить исключительно на заднее стекло. Ваше брутальное изображение увидят лишь водители сзади, а из салона заднее стекло будет обычным, обзор ничего заграждать не будет.

Наклейки водонепроницаемые, легко клеятся и долго держатся. Можно удивлять водителей сзади. Клеить снаружи.

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Цена $12.40

Набор инструмента для монтажно-сборочных работ: здесь пассатижи, плоскогубцы, узкогубцы, кусачки, бокорезы, все предметы из стального нержавеющего сплава. С помощью инструментов легко можно перекусить жилу провода, снять изоляцию, обжать клемму и произвести ряд ремонтных действий. В комплекте до 8 штук.

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Цена $13.19

Полезное устройство для дома и дачи, в патрон вкручивается любая лампа-е27, с помощью такого патрона можно управлять освещением на расстоянии с пульта, также есть возможность выставить таймер, по истечению заданного периода времени устройство прекратит питание от сети.

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Цена $4.58