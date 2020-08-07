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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мышь игровая, умная настольная лампа и другое

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Док-станция для жестких дисков

Это приспособление, через которое можно быстро подключить жесткий диск к вашему компьютеру, также по необходимости заменить. Он подключается при помощи usb разъемов или же sata. Именно эта док-станция может поддерживать один диск, но есть модели для нескольких дисков. Очень удобная вещь для тех, кто работает в сфере IT, а также кому часто приходится менять диски, а нет быстрого доступа. Посмотреть товар

Цена $17.39

 Кнопка включения

Выносная кнопка включения для ПК, которая будет полезна тем, чьи питомцы или дети случайно нажимают на штатную кнопку включения/выключения компьютера в самый неподходящий момент.

Также пригодится тем, кто хочет установить системных блок в труднодоступном месте. Провод довольно гибкий, длина 170 см, в корпус кнопки встроена подсветка, поэтому найти её в темноте будет нетрудно. В комплекте сама кнопка с проводом, заглушка, винт и двусторонний скотч.Посмотреть товар

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Цена $6.42

Мышь игровая

Проводная игровая мышь Razer DeathAdder. Оснащена пятью кнопками. Подойдет для подключения к персональному компьютеру или ноутбуку. Разрешение 6400 точек на дюйм. Оптический датчик 6400 DPI позволяет быстро и точно использовать мышь, контролируя важные игровые потребности пользователя. Тактильное колесо для прокрутки игрового класса. Механический переключатель мыши гарантирует 10 миллионов нажатий. Ускорение до 220 дюймов в секунду. Одноцветное зеленое освещение. Эргономическая форма поддерживает высокую производительность в играх на длительный период. Независимые программируемые кнопки Hyperesponse. Стильная, удобная, легкая (вес 96 г). Станет идеальным подарком для геймера.

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Цена $21.15 - 25.33

Умная лампа

Настольная лампа с функцией wifi и беспроводной зарядки, входное напряжение от 220 вольт, цветовая температура лампы от 2700 до 6500 к. Мощность от 14 до 18 ватт. Управляется дистанционно через мобильное приложение. Можно изменять уровень освещенности, регулировать цвет свечения. Подойдет для комнаты и офисного помещения. Посмотреть товар

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Цена $44.95 - 69.99

Умные часы

Часы с фитнес программами для тренировки, сделаны из металла и пластика, корпус изолирован от влаги и ударов. Работают от батареи на 450 ма.ч.

Есть возможность связи с гаджетом через bluetooth канал. Встроенная память до 128 мб, режим уведомлений, будильник, календарь. Подойдет как мужчинам так и женщинам.Посмотреть товар

Цена  $35.98

Часы с термометром

Думаю, такая базовая, простая и красивая вещь должна быть в каждом доме. Часы показывают всего два самых важных параметра: время и температуру, что очень полезно и удобно. При этом стоит штука здесь совсем недорого и легко впишется в любой интерьер. Посмотреть товар

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Цена $8.99 - 19.99

Умная световая LED панель

Крутая светодиодная лента от небезызвестного бренда Xiaomi. Лента не простая, а умная, т.е. управляется по Wi-Fi через мобилку или умную колонку Яндекса, Гугла, или чем вы там пользуетесь. Как утверждает производитель, лента может светиться аж 16 миллионами различными цветами.

Её можно использовать для декора интерьера. Повесить на потолок, под полочку, за телевизором, приклеить под диваном и менять цвет под своё настроение. Яркость, естественно, тоже регулируется. Есть таймер включения. Гости будут в восторге, ну сами посмотрите как круто можно сделать.Посмотреть товар

Цена $31.75

Автомобильный GPS-трекер CJ720

С таким аксессуаром вы всегда будете знать, где находится ваш автомобиль. GPS-трекер поможет найти транспортное средство в случае угона, но иногда этого не достаточно.

У злоумышленников есть специальные "глушилки", которые блокируют сигнал от маячка и показывают его местоположение. Именно поэтому следует защищать свой автомобиль и механическими способами.

В GPS-трекере есть сим-карта, которая использует от 2 до 6 метров интернет трафика в зависимости от частоты подачи сигнала. Он указывается в настройках.

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Цена $15.16

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