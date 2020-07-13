Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: мини-игровая клавиатура, программируемый паяльник и другое
Портативная мини-игровая клавиатура RedThunder
Девайс больше обычного и сочетает в себе часть традиционной раскладки, с массивом функциональных клавиш и программируемых макросов. А еще устройство может похвастаться оригинальным дизайном и светодиодной подсветкой. Во время игр такой гаджет будет достойной альтернативой полноценной клавиатуры.
Цена 1 021,19 руб.
Модный водонепроницаемый рюкзак
Представляю Вашему вниманию новинку в мире сумок и рюкзаков. Это рюкзак, имеющий светодиодный экран, управление по WiFi и поддержку анимации текстовых изображений. Иными словами, в специальной программе Вы задаете параметр, который хотите видеть на экране рюкзака, загружаете его по WiFi - и вуаля - Вы самый крутой на районе. Рюкзак водонепроницаемый, вмещает в себя 30 литров. Экран - 25х25 сантиметров. Посмотреть товар
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Цена 4 781,84 - 5 441,70 руб.
Программируемый паяльник TS100
Портативный паяльник с необходимым комплектом принадлежностей для ремонта электроники, проводки, пайки изделий. Изготовлен из нержавеющего металла, сплав стали и меди. Есть сменные насадки - жало для точечной пайки. Работает от сети 220 вольт через адаптер на 12 вольт. Мощность 65 ватт, быстро набирает температуру, максимальная температура в 300 градусов.
Цена 3 752,62 - 4 149,71 руб.
Внешний аккумулятор 80000mah
Невероятно долговечный и вполне увесистый powerbank емкостью 80.000 mAh, что является просто огромным значением! Данный powerbank имеет два светодиодных фонарика, 2 USB-порта, а также один micro-USB порт, один порт Type-C и всем известный Lighting порт. Из преимуществ такого товара я однозначно могу выделить - емкость, наличие дисплея, на котором можно увидеть процент заряда, огромное наличие различных USB-портов, поддержка быстрой зарядки и надежный корпус. Такой powerbank можно брать с собой в походы на несколько дней, на рыбалку, в долгую поездку или на кемпинг. Посмотреть товар
Цена 1 655,51 руб.
Набор инструментов XIAOMI MIJIA
Портативный набор инструментов для дома и для работы. В набор ходит 8 предметов: молоток, плоскогубцы, гаечный ключ и многое другое, что необходимо для проведения небольших ремонтных работ. Удобный кейс, имеет надёжные зажимы, что исключает его случайное открывание. Головки инструментов, изготовленных из прочного сплава, надёжно крепятся к ручкам. Сами ручки изготовлены из прочного материала, с удобным дизайном.Посмотреть товар
Цена 4 507,38 руб.
Настенный выключатель
Настенный выключатель Xiaomi Yeelight с регулировкой интенсивности свечения. Продавец предлагает модели как для обычного проводного, так и для беспроводного подключения в связке с умными светильниками. Посмотреть товар
Цена 1 094,18 руб.
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