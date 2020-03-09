Брелок мини кроссовки ручной работы Брелок - кроссовок это очень необычно. Есть разные модели, можно подобрать под свои собственные кроссовки. В комплекте маленькая сумка от Адидас для коробки, наклейки и брелок. Сам кроссовок жёсткий - пластиковый, на фото как настоящий. Товар превзошел мои ожидания. Качество потрясающее. Посмотреть товар Цена $12.00

Беспроводные наушники от Meizu

Это отличные Bluetooth наушники Meizu TWS50. Стиль - вкладыши. Степень влагозащиты IPX5. Гарнитура имеет встроенный микрофон. Зарядка происходит через порт USB TypeC. Емкость аккумулятора 700 мАч. Наушники без проблем подключаются к любому гаджету. Посмотреть товар

Цена $62.49

Светодиодная настольная лампа

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Хорошая лампа за такие деньги. В комплекте: лампа, шнур и инструкция. Блока питания нет. Имеет 5 цветовых режимов, плавную регулировку яркости и таймер на выключение на 30, 60 и 90 минут. Включается и выключается плавно. Имеет противоскользящую подошву, алюминиевые штанги и выход USB, с помощью которого можно не отключая лампы от блока питания заряжать телефон. Яркости для уроков достаточно. Со всеми своими функциями справляется на отлично.

Цена $15.11

Светодиодный ночник от Xiaomi Mijia

Ночник вставляется в розетку и не имеет больших размеров. Очень удобен, что бы брать с собой в поездки, командировки или просто использовать дома. Корпус этого ночника - пластик. Размеры устройства - 70*35 мм. Работает он только от розетки. Главное преимущество ночника - автоматическое включение и выключение. У него встроены датчики, которые определяют уровень света в помещении, поэтому ночник выключается и включается самостоятельно. Соответственно можно включать и выключать руками. Посмотреть товар

Цена $5.93