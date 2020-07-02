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Вступление

В летнюю жару продолжаем как никогда актуальную тему охлаждения комплектующих ПК. Итак, в предыдущей статье мы смогли выяснить, что выдув гораздо важнее вдува по теории охлаждения ПК, а также разобрали наиболее эффективные в плане охлаждения комбинации из двух вентиляторов в достаточно просторном корпусе. Сегодня же мы будем эффективно охлаждать ПК в разгоне при помощи кустано собранного "супервыдува", который к тому же заметно снизит температуры зоны VRM.

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Для чистоты эксперимента тестовый ПК будет собран в корпус с намеренно созданным плохим продувом. Более подробную информацию о ПК вы сможете узнать ниже.

Тестовый стенд

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На этот раз тестовый стенд из себя представляет изрядно убитый, но легендарный корпус Zalman Z9 Plus с небольшими "колхозными модификациями" от меня: сверху через поролон был буквально пришит 120-мм вентилятор неизвестного происхождения, который подключается к комплектному "реобасу"; для чистоты эксперимента и намеренного ухудшения продуваемости корпуса верхняя перфорация была заклеена бумажным листом:

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Комплектный корпусный термодатчик был также помещен непосредственно в радиатор в зоне VRM для контроля за возможным перегревом и выводом температуры на корпусный дисплей:

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За дополнительный прогрев отвечает легендарная видеокарта Sapphire HD 7970, ремонт и техническое обслуживание которой мы проводили пару месяцев назад.

"Героем" нашего эксперимента сегодня выступает восьмиядерный процессор AMD FX-8320E, разогнанный до частоты в 4.5 ГГц при напряжении 1.3 вольта. Естественно, процессор был разогнан по множителю лишь для увеличения его тепловыделения, разгон по шине не представляется возможным из-за единственного в наличии модуля памяти DDR3 на неизвестных чипах, не поддающихся никакому разгону.

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За охлаждение процессора отвечает полюбившийся народу "тракторист" - DEEPCOOL GAMAX 300, настоящая классика бюджетного охлаждения.

За разгон процессора отвечает превосходная материнская плата ASUS SABERTOOTH 990FX R1.0, собственно, имеющая работающие множители. Все значения LLC были выставлены на максимум.

За энергообеспечение комплектующих отвечает блок питания Corsair VS650 (качество блока оставляет желать лучшего, сильнейшие просадки напряжения по 12-вольтовой линии, лучше бы его место занял AeroCool AERO WHITE 700W, как нельзя лучше подходящий для таких мощных сборок).

Помимо вентилятора с процессорного кулера и единственного вентилятора на вдув в эксперименте принимали участие пять 120-мм вентиляторов, имеющих примерно одинаковую мощность создаваемого воздушного потока: четыре из них вентиляторы от фирмы Zalman и один старый вентилятор от Cooler Master.

За прогрев внутри корпуса отвечает комплексный тест OCCT, нагружающий как процессор, так и видеокарту. Нагрузка на процессор осуществлялась при использовании AVX инструкций.

Постоянная комнатная температура на протяжении всего тестирования составляла 22 градуса. Вентиляторы вращались на максимальных оборотах. Средняя длительность каждого тестирования составила 10,5 минут

Тестирование первое, пристрелочное: один вентилятор на выдув

Для начала было решено провести пристрелочное тестирование лишь с одним вентилятором на выдув.

В ходе тестирования процессор не троттлил и честно держал зафиксированные 4.5 ГГц. Температура ядер составила 65,5 градусов, а радиатор на зоне VRM прогрелся до внушительных 62 градусов. Максимальное значение напряжение на ядра составило 1.33 вольта. Блок питания изрядно нагрелся и напряжение по 12-вольтовой линии "просело" до 11.02 вольта. Температура видеокарты составила 84 градуса.

Более подробные результаты тестирования смотрите в "спойлере".

Спойлер





Тестирование второе: тройной вентилятор на выдув

Далее было решено использовать сразу 3 вентилятора, скрепленных вместе. Были выбраны одинаковые вентиляторы от Zalman, являющиеся комплектными. Соединены вентиляторы были медной проволокой от старого трансформатора. Конструкция была надежно затянута и не болталась.

Конструкция из трех соединенных вместе вентиляторов поспособствовала: снижению температуры ядер процессора на 5 градусов, снижению температуры видеокарты также на 5 градусов, снижению температуры VRM на 9 градусов!

Более подробные результаты тестирования смотрите в "спойлере".

Спойлер







Неудачная попытка взять 5 GHz на модифицированном кулере DEEPCOOL GAMAX 300

Поразившись эффективностью конструкции из трех вентиляторов, я решил попытать удачу и взять заветные 5 GHz, предварительно сконструировав конструкцию из пяти вентиляторов. Я предполагал, что моя конструкция займет все свободное пространство между задней стенкой корпуса и башней и создаст некоторое подобие "воздухопровода", но я немного не рассчитал и мне не хватило буквально пары миллиметров, чтобы протиснуть пятый вентилятор в конструкцию.

Было принято решение оставить связку из четырех вентиляторов Zalman как воздухопровод, а вентилятор от Cooler Master установить на вдув на боровую крышку корпуса.

Вольтаж на ядра процессора был увеличен до 1.4 вольта. К сожалению, камень попался абсолютно никчемным и такого напряжения хватило лишь для "скриншотного" разгона:

Стабильное прохождение теста OCCT с использованием AVX инструкций удавалось лишь на частоте в 4,8 ГГц при напряжении в 1.375 вольт. Но таким результатом никого не удивишь и идея покорить 5 GHz на "трактористе" так и осталось фантазией.

Тестирование третье: кустарный теплоотвод из пяти вентиляторов, скрепленных вместе

Сравнивать конструкцию из трех вентиляторов с конструкцией из четырех вентиляторов было бы скучно. Но мне все-таки удалось сделать кустарный "воздухопровод" из пяти вентиляторов. Один вентилятор при этом располагался за пределами корпуса.

К сожалению, конструкция из пяти вентиляторов не привнесла никакого выигрыша в температуре относительно конструкции из трех вентиляторов. Радиатор на зоне VRM сохранил температуру в 53 градуса, но дохлому блоку питания Corsair VS650 стало еще хуже. Напряжение по 12-вольтовой линии просело до отметки в 10.85 вольта. Собственно, из-за такой резкой просадки наблюдалась "пика" троттлинга процессора, его частота резко упала ниже 3.5 ГГц. Вот так дохлый блок питания может "обломать" весь оверклокинг, но это уже тема для другой статьи...

Заключение

Основываясь на результатах тестирования можно сделать следующие выводы: первое, три вентилятора, скрепленных вместе и расположенных на выдув через перфорацию в задней стенке, действительно уменьшают температуру процессора, видеокарты и зоны VRM за счет улучшенной тяги и "трубообразности" конструкции, максимально подведенной к достаточно раскаленной башне; второе, увеличение "длины" теплопровода до пяти вентиляторов не дает никакого эффекта, как и, собственно, внешний вентилятор на выдув; третье, для DEEPCOOL GAMAX 300 предельной частотой восьмиядерного процессора AMD FX-8320E является 4.8 ГГц, как не модифицируй башню, но 5 ГГц с тремя теплотрубками и радиатором "со спичечный коробок" взять не получится.