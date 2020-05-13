Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
Мы привыкли к тому, что наши игровые искатели приключений постоянно подвергаются физической нагрузке, битвам и скитаниям, от того их тела и выглядят стройными и мускулистыми. Но что будет с героями, когда приключение закончится? Монстры убиты, квесты выполнены, коллекционные предметы собраны,все диалоги зачитаны до дыр. Что тогда? А вот что - тело Геральта из Ривии приобрело типичную для многих современных немолодых мужчин форму "как у бати".
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Должно быть трудно поддерживать это аскетичное и привлекающее внимание чародеек телосложение, и, конечно, по мере того, как безумный темп жизни нашего героя замедляется, его также метаболизм замедляется. Таким образом, кажется естественным, что если Геральт из Ривии съест несколько лишних бараньих окороков с парой кружек прохладного пива или пару сладких булочек и не сразу сожжет эти калории,скитаясь и тренируясь в сражениях по всему континенту, он может набрать нескольких местах "пару лишних килограмм".
рекламаМодификация Dad Bod Geralt показать игрокам Геральта из Ривии с некоторой другой стороны. Дикая Охота закончилась, и тело Геральта также адаптировалось к скучной обыденности без каких-либо захватывающих приключений
Мод Dad Bod Geralt все еще находится в стадии разработки (на самом деле это первый мод от HackerAxe), и планы будущих обновлений включают сглаживание сеток тела и корректировку таких элементов, как банное полотенце, пояс для оружия, доспехи и рубашки Геральта.
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