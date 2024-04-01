Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
CD Projekt Red уже собрала команду для разработки The Witcher 4
Теперь команда состоит из 403-х разработчиков.

реклама

В то время как среди поклонников растет ожидание нового путешествия по вселенной The Witcher, CD Projekt Red сделала значительный шаг вперед, собрав свою команду для грядущей игры The Witcher 4 намного раньше запланированного срока.

Верная своим обязательствам, CD Projekt Red мобилизовала команду разработчиков, состоящую из более чем 400 работников, чтобы приступить к созданию четвёртой части Ведьмака. Эта инициатива, подтвержденная CDPR, является проактивным шагом, соответствующим их январскому обещанию интегрировать ИИ в процесс разработки игры. По этому поводу исполнительный директор CDPR Адам Бадовски подчеркнул, что ИИ позволит оптимизировать работу, но не вытеснит человека, а наоборот, повысит эффективность и смягчит прошлые ошибки.

реклама

Подразделение по разработке The Witcher 4, получившее название "Polaris", теперь состоит из 403 человек, что составляет значительную часть штата CDPR. Примечательно, что приток талантов был получен из команды разработчиков обновления Cyberpunk 2077. Обнадеживает тот факт, что поставленные руководством Polaris задачи по укомплектованию штата были выполнены раньше намеченного срока, что может ускорить переход проекта в полноценное производство.

Хотя конкретные даты выхода Project Polaris пока остаются под вопросом, CDPR сообщила о намерениях представить трилогию в течение следующих шести лет: на разработку каждой игры отводится по два года. Если к сентябрю начнется полномасштабное производство первой игры, то, по предположениям, следующая часть Witcher выйдет осенью 2026 года.

#игры #cd projekt red #the witcher 3 #the witcher #ведьмак 3 #the witcher 4 #ведьмак 4
1
Показать комментарии (1)
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
Версия Minecraft для Playstation 5 вскоре получит обновление
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
+
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
1
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
1
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
2
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Российские войска вытесняют ВСУ из населённого пункта Новомихайловка
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
Робот-собака проходит испытания в аэропорту Аляски
+
Подтверждено применение гиперзвуковых ракет «Циркон» для ударов по объектам на Украине на этой неделе
+

Популярные статьи

Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
10
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
37
На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
11
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
19
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
32
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
78
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
2
Eurasian Times: Китай создал сверхдальнобойную ракету ПВО, которая делает бесполезными B-21 США
2
Обзор камеры видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera C300
+

Сейчас обсуждают

Jabajopa
05:27
Хз зачем валить 4070 надо было, когда это единственная реально стоящая карта 40 поколения по соотношению цена/качество. Люди странные
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Такой то
05:21
рожа какая-то пидаристичная
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает Telegram угрозой национальной безопасности
nukemall
05:09
Копейки-то копейки, от 17 копеек за беспонтовые 373 в картонном стаканчике до 30 копеек за вариант с жестяной оболочкой, но шесть штук для магнитофона это уже от рубля до 1.80, вполне ощутимые деньги.
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Дед Мороз
05:05
0,5 против 20... Почти заместила😉
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
Obscury
04:58
3 тонны в фабе эквивалентны 1600 тоннам тротила? Вы там наркоманы штоле?
На Украине сравнили ФАБ-3000 с тактическими ядерными зарядами и опасаются для них модулей УМПК
Wernon Dobby
04:58
Poco m4 pro 4g глобальная версия уже две недели как обновился. Проблем с телефоном нету
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
Анастасия Ворошилова
04:49
2,5 миллиметров? Автор так спешил запостить, что с логикой проблемы
Карл III отменил 100-летний запрет на ношение бороды военными для привлечения людей в армию
Анастасия Ворошилова
04:47
Очень важно знать, что разрабов именно 403
CD Projekt Red уже собрала команду для разработки The Witcher 4
Анастасия Ворошилова
04:43
НАТО может и не вступится, но США за свои территории будет отвечать. А там и эти подтянутся. Хотя на самом деле, все намного проще - не будут НАТО смотреть на свои же внутренние документы, им плевать ...
CNN: НАТО не обязаны помогать США в случае вторжения в штат Гавайи или Гуам
Анастасия Ворошилова
04:40
Будяк знает о армии РФ больше чем о своих укропитеках
Буданов: Россия накапливала «Калибры», в ближайшее время они могут начать массово применяться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем