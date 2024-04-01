Теперь команда состоит из 403-х разработчиков.

В то время как среди поклонников растет ожидание нового путешествия по вселенной The Witcher, CD Projekt Red сделала значительный шаг вперед, собрав свою команду для грядущей игры The Witcher 4 намного раньше запланированного срока.

Верная своим обязательствам, CD Projekt Red мобилизовала команду разработчиков, состоящую из более чем 400 работников, чтобы приступить к созданию четвёртой части Ведьмака. Эта инициатива, подтвержденная CDPR, является проактивным шагом, соответствующим их январскому обещанию интегрировать ИИ в процесс разработки игры. По этому поводу исполнительный директор CDPR Адам Бадовски подчеркнул, что ИИ позволит оптимизировать работу, но не вытеснит человека, а наоборот, повысит эффективность и смягчит прошлые ошибки.

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Подразделение по разработке The Witcher 4, получившее название "Polaris", теперь состоит из 403 человек, что составляет значительную часть штата CDPR. Примечательно, что приток талантов был получен из команды разработчиков обновления Cyberpunk 2077. Обнадеживает тот факт, что поставленные руководством Polaris задачи по укомплектованию штата были выполнены раньше намеченного срока, что может ускорить переход проекта в полноценное производство.

Хотя конкретные даты выхода Project Polaris пока остаются под вопросом, CDPR сообщила о намерениях представить трилогию в течение следующих шести лет: на разработку каждой игры отводится по два года. Если к сентябрю начнется полномасштабное производство первой игры, то, по предположениям, следующая часть Witcher выйдет осенью 2026 года.