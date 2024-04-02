При разработке продолжения серии игр Ведьмак прибегнут к помощи искусственного интеллекта.

Польская компания, CD Projekt RED, известная своей популярной серией игр "Ведьмак", обьявила о начале активной разработки продолжения этой увлекательной вселенной. В ежеквартальном отчёте, опубликованном на сайте студии, было объявлено о формировании команды разработчиков из 403 IT специалистов в различных областях, которые будут заниматься созданием новой игры.

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Особенностью разработки продолжения проекта станет активное использование систем искусственного интеллекта в процессе разработки. Руководство CD Projekt RED заявило, что искусственный интеллект будет задействован как помощник для разработчиков, что позволит оптимизировать производственный процесс и уменьшить вероятность возникновения ошибок.

Адам Бадовски, глава студии, выразил уверенность в том, что использование ИИ поможет избежать проблем, с которыми столкнулась команда при разработке предыдущей игры - Cyberpunk 2077. Это важно, учитывая тот факт, что Cyberpunk 2077 столкнулась с рядом ошибок и проблем после релиза, которые нужно было исправлять множественными патчами.

Эксперты издания TechSpot отметили, что команда из 403 человек составляет значительную часть всего персонала CD Projekt RED. Анонс начала разработки продолжения игры по вселенной "Ведьмака" был сделан в январе, и фанаты уже ждут с нетерпением новых подробностей.

Кеничиро Йошида, генеральный директор компании Sony также подчеркнул важность использования ИИ в создании видеоигр, но отметил, что технологии не смогут заменить творческий вклад людей. В конечном итоге, развлечения - это высокодоходный бизнес, который строится на таланте и креативности разработчиков.