Разработчики заявляют, что игра не будет похожа на предыдущую

Польская студия CD Projekt Red, разработавшая получившую широкое признание в сообществе геймеров трилогию игр The Witcher продолжает наращивать штат для работы над проектом под кодовым названием Polaris – неофициально игру называют The Witcher 4, хотя уже известно, что ее главным героем не будет являться Геральт из Ривии, приключениям которого были посвящены три предыдущие части, а также первоисточник — серия книг писателя Анджея Сапковского. Впрочем, событиия игры будут происходить в той же вселенной и на том же континенте.

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В настоящий момент над Polaris работают уже две трети сотрудников, принимавших участие в создании The Witcher 3: Wild Hunt. В третьем или четвертом квартале 2024 года игра должна выйти из стадии препродакшена — если планы студии не изменятся, она приступит к активной разработке. При этом над Cyberpunk 2077 сейчас работает уже меньше 20 человек – крупных патчей для игры больше не предвидится. После Polaris студия планирует выпустить спин-офф серии The Witcher и продолжение Cyberpunk 2077, но это отдаленные планы, о которых пока нет хоть сколько-нибудь детальной информации.