Пока сложно сказать, насколько компания снизит выпуск проектов.

Square Enix намерена снизить количество выпускаемых игр, рассказывает руководитель компании Такаши Кирю. Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Final Fantasy 16 вышла не так хорошо, как рассчитывала игровая студия.

По данным издателя Square Enix, студия не остановит реорганизацию издательских планов, в результате которой японский издатель будет целенаправленно избегать среднебюджетных игр в будущем. Для того чтобы максимизировать продажи Final Fantasy 16 в течение 18 месяцев. Square Enix намерена выпустить для Final Fantasy 16 загружаемый контент и версию для ПК в оптимальные сроки. Несмотря на то, что Final Fantasy 16 была оценена несколько без энтузиазма, она, вероятно, только достигла поставленных целей, это все равно важное достижение в индустрии, где одна крупнобюджетная неудача может привести к закрытию студии.

Похоже, что крупнобюджетные излишества Final Fantasy 16 будут использованы в качестве шаблона на будущее: в ходе вопросов и ответов инвесторам после объявления финансовых результатов стало известно, что Square Enix намерена сократить общий объем выпускаемой продукции.

Square Enix — один из немногих крупных издателей, который до сих пор выпускает менее бюджетные игры, часто используя собственные внутренние команды: The World Ends With You и The DioField Chronicle. Как и во всем остальном, трудно сказать, насколько хорошо продаются эти и подобные им игры, но похоже, что Square Enix дважды подумает, прежде чем выпускать что-то подобное в будущем.