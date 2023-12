Sony благодарит геймеров за постоянную поддержку.

PlayStation 5 от компании Sony достигла еще одного важного рубежа продаж. Игровая консоль, вышедшая на рынок в ноябре 2020 года, уже превысила отметку в 50 млн проданных единиц по всему миру.

По сообщению издания Reuters, продажи PlayStation 5 резко возросли в период праздничных покупок. В статье говорится, что консоль стала самой продаваемой в период «черной пятницы» с момента своего запуска. Кроме того, в начале ноября 2023 года компания Sony выпустила обновленную и более тонкую версию консоли, что, возможно, также способствовало росту продаж.

Продажи более старой консоли PlayStation 4 достигли рубежа в 50 млн примерно на неделю раньше, чем PlayStation 5. Однако в первые месяцы после запуска продажи PlayStation 5 сократились из-за проблем с поставками, вызванных пандемией COVID-19.

Продажи PlayStation 5 также, вероятно, увеличились благодаря выпуску 20 октября 2023 года эксклюзивной игры Spider-Man 2, которая разошлась тиражом 2,5 млн копий всего за первые 24 часа. В январе 2024 года Sony планирует выпустить на PlayStation 5 ремастированную версию The Last of Us Part 2. В конце февраля 2024 года консоль станет ограниченным эксклюзивом для Final Fantasy VII Rebirth от Square Enix.

В 2023 году для подразделения PlayStation не все было успешно. Sony объявила, что отложила на неопределенный срок 6 из 12 запланированных игр для живого сервиса. Кроме того, принадлежащая Sony компания Bungie объявила о массовых увольнениях и задержке следующей части для Destiny 2.