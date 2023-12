В Sony работают люди не робкого десятка, так что перед нами предстал во всей своей уже не столь впечатляющей красе трейлер No Return - roguelike-режима для новой версии The Last of Us Part II.

В ноябре 2023 года компания-разработчик Naughty Dog и издатель Sony объявили о планах выпустить The Last of Us Part II Remastered для консоли PlayStation 5. Это будет не просто ремастированная версия однопользовательского экшена. Разработчики также добавят новые режимы, которых не было в оригинальной версии для PS4.

5 декабря 2023 года компания Sony опубликовала геймплейный трейлер, демонстрирующий одну из этих новых возможностей: No Return. По словам самой создателей, это будет roguelike-режим выживания. Игроки смогут выбрать одного из главных персонажей игры, каждый из которых будет иметь свой собственный стиль игры, а также выбрать из нескольких видов оружия.

В режиме No Return игрокам предстоит пройти через рандомизированные встречи со многими локациями, врагами и монстрами. Общая цель - как можно дольше бегать по локациям и сражаться с врагами. По мере прохождения геймеры также будут открывать новых персонажей, оружие и контент для режима.

«Уникальные модификаторы геймплея могут предложить новые и неожиданные испытания, когда игроки будут бороться за успех - и выживание - во множестве различных типов столкновений», - говориться в сообщении Naughty Dog.

В дополнение к режиму No Return, The Last of Us Part II Remastered будет включать три игровых уровня, которые были вырезаны из оригинальной игры, с комментариями разработчиков. Также в игру будет включена новая версия режима Guitar Free Play с разблокируемыми инструментами, поддержкой педалей аудио FX и многим другим.





Разумеется, игра получит графические обновления для версии PS5, включая нативный вывод 4K в режиме Fidelity Mode, способ разблокировать частоту кадров для телевизоров и мониторов, поддерживающих VRR (переменную частоту обновления), и многое другое.

Sony выпустит The Last of Us Part II Remastered для PlayStation 5 - 19 января 2024 года. Начало приема предварительных заказов запланировано на 5 декабря 2023 года.