Платные телешоу нельзя будет смотреть на консоли Sony PlayStation Store

Когда пользователи покупают цифровой фильм или телешоу в интернет-магазине, то им может показаться, что они владеют этим контентом. На самом деле цифровой контент всегда принадлежал и, скорее всего, будет принадлежать компаниям, которые его пользователям продали, независимо от того, сколько денег они за него заплатили.

реклама

В конце ноября 2023 года несколько пользователей Sony PlayStation Store убедились в этом на собственном опыте. Как сообщает издание Kotaku, компания Sony разослала этим пользователям электронные письма, в которых сообщила, что после 31 декабря 2023 года они не смогут смотреть в PlayStation Store оплаченные ими телепередачи, которые были произведены кабельным телевидением Discovery.

В письме содержалась ссылка на многие сериалы Discovery, которые будут затронуты этой ситуацией. Список телешоу Discovery, которые не будут доступны для просмотра в PlayStation Store даже тем, кто приобрел этот контент, огромен. Среди них целые сезоны и серии таких известных сериалов Discovery, как Cake Boss, Deadliest Catch, Finding Bigfoot, Jon & Kate Plus 8, Man vs. Wild, MythBusters, Naked and Afraid, Say Yes to the Dress, Shark Week, Sister Wives и многие, многие другие.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По данным издания Kotaku, если раньше PlayStation Store позволял переносить купленный контент на другие устройства, например, PlayStation Portable, то на более новых консолях PS4 и PS5 эта функция больше недоступна. Нет никаких признаков того, что компания Sony и Discovery в последнюю минуту предпримут попытку продлить лицензионное соглашение после 31 декабря 2023 года, чтобы пользователи, купившие эти сериалы, могли продолжать их смотреть.