После утечки, более или менее подтверждающей существование The Last of Us 2 Remastered, объявлена ​​дата выхода эксклюзива для PlayStation 5.

В студии Naughty Dog подтвердили релиз ремастера The Last of Us Part 2 спустя некоторое время после утечки, которая произошла ночью 18 ноября 2023 года.

Информация про дату выхода игры просочилась уже несколько раз. Сначала добытчик данных заметил название в файлах, в то время как издание Insider Gaming выложили внутренний отчет игровой студии. Ситуация накалилась еще больше, когда в сети появился анонс игры, а кульминацией событий стало официальное объявление разработчиком Naughty Dog о ремастере.

Разработчик Naughty Dog поделился в социальных сетях трейлером ремастеринга The Last of Us Part 2, в котором сообщается, что дата выхода игры - 19 января 2024 года. Планируется, что игра станет эксклюзивом для PlayStation 5 и будет включать в себя нечто большее, чем просто улучшенную графику. Фактически, ремастированная игра предлагает множество новых функций, включая совершенно новый игровой режим и множество закулисного контента. Конечно, все это дополняется улучшенным временем загрузки, полной интеграцией DualSense и игрой в формате 4K в режиме Fidelity.

Интересно, что в ремастированной версии The Last of Us Part 2 появится похожий на roguelike режим выживания под названием - возврата нет. В новом игровом режиме будут представлены открываемые персонажи, некоторые из которых никогда ранее не были доступны в игре Last of Us. Помимо нескольких других функций, в The Last of Us Part 2 Remastered также будут представлены скрытые уровни, которые позволят геймерам изучить ранние версии неизданных историй.





Даже без различных утечек, ремастер The Last of Us Part 2 не является сюрпризом, поскольку первая игра серии за эти годы пережила несколько переизданий. Совсем недавно студия Naughty Dog создала ремейк оригинала с нуля, в результате которого The Last of Us Part 1 получила несколько улучшений. Владельцы оригинальной игры смогут обновиться за $10.

По информации издания IGN, после бесчисленных итераций всего двух игр за последнее десятилетие некоторые полагают, что ремастер The Last of Us Part 2 может стать последней каплей для значительной части фанатов. Игроки уже обсуждали необходимость ремейка Last of Us, и ремастер игры трехлетней давности может быть истолкован некоторыми как простая попытка заработать деньги.