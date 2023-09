В этом материале мы рассмотрим несколько ожидаемых шутеров, которые выйдут в 2024 году, и представят игрокам новые уровни экшна, графического великолепия и игровых механик.

В 2024 году игровая индустрия обещает порадовать любителей шутеров рядом захватывающих и инновационных проектов.

В число самых ожидаемых игр, запланированных к выпуску на 2024 год, входят Star Wars: Intruders, Tekken 8 и Final Fantasy VII Rebirth. Ожидается, что эти игры принесут геймерскому сообществу новые и захватывающие впечатления. Кроме того, намечены значительные расширения для популярных игр, таких как Destiny 2, Final Fantasy 14 и Elden Ring.

Фанаты Nintendo также есть чего ожидать, поскольку, как сообщается, компания планирует выпустить преемника Nintendo Switch во второй половине 2024 года. Ожидается, что эта новая консоль будет основана на успехе своего предшественника и будет предлагать улучшенный игровой процесс и графику.

Важно отметить, что даты выпуска в игровой индустрии часто могут меняться. Этот гайд охватывает игры для различных платформ, таких как Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X.

Январь 2024 года начинается с выпуска таких игр, как Alone in the Dark, Prince of Persia The Lost Crown и Tekken 8. Февраль 2024 года принесет такие игровые проекты как Suicide Squad: Kill The Justice League и Final Fantasy VII Rebirth. В марте 2024 года появятся игры Unicorn Overlord и Princess Peach: Showtime!.

Весна 2024 года Hades 2, Life by You, Still Wakes the Deep, Spy x Anya: Operation Memories, South Park: Snow Day!, Rise of the Ronin, Pepper Grinder.

Лето 2024 года Black Myth: WuKong, Replaced, Neva, Little Nightmares 3, The Plucky Squire, Toxic Crusaders, Towers of Aghasba, Suikoden 1 & 2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars.

Осень 2024 года Rise of the Ronin, Marvel’s Wolverine, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Penny’s Big Breakaway, Senua’s Saga: Hellblade 2.

К сожалению, есть также много долгожданных игр, для которых еще нет конкретных дат выпуска, но они также могут выйти в 2024 году. К ним относятся Ark 2, Avowed и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

По мере наступления 2024 года геймеры могут ожидать более интересных анонсов и обновлений, а для получения последней информации о предстоящих выпусках видеоигр, следите за изданием Overclockers.