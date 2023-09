Перезапуск легендарной франшизы «Пираты Карибского моря» находится в стадии активной разработки.

Cоздатель лучших сериалов Крейг Мэйзин, выпускаемых в основном для HBO. Среди игр, за которые он отвечает, можно упомянуть Chernobyl и вышедшую в этом году The Last of Us. Он также написал сценарии для таких фильмов, как «Похмелье III» или «Охотник и Ледяная королева». Теперь занялся перезапуском фильма «Пираты Карибского моря».

По информации издания The LA Times, Крейг Мэйзин подтвердил, что Disney не отказывается от культового сериала, и дал добро на съемки еще одного фильма. Режиссер рассказал, что это произошло накануне забастовки сценаристов и актеров.

«Мы представили сценарий студии и думали, что они никогда не купятся. Но они повелись! А потом Тед Эллиот написал фантастический сценарий и все пошло не по плану», - сказал американский кинорежиссёр Крейг Мэйзин.

Слухи о съемках «Пиратов Карибского моря 6» ходят уже много лет. До сих пор считалось, что Дисней вышел из проекта, хотя прямо об этом никогда не заявлялось. Обвинения в адрес Деппа со стороны его бывшей партнерши Эмбер Херд оказались неправдой, и Дисней официально извинился перед актером. Многие считают, что перезапуск может вернуть интерес к знаменитой морской франшизе, однако Джонни Депп вряд ли вернется к главной роли. Крейг Мэйз также признал, что участие Джонни Деппа в дальнейших фильмах сериала окончательно не перечеркнуто.