The Callisto Protocol хочет больше денег за дополнительные анимации смерти

Сезонные абонементы с годами становятся все более распространенными в индустрии видеоигр, и все больше и больше игровых возможностей оказывается заблокировано в этой дополнительной сезонной покупке. Как стало известно, сезонный пропуск The Callisto Protocol закроет десятки анимаций смерти за платной стенкой, то есть мало того что вы купили пропуск, так еще за анимации предлагается доплатить.

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В преддверии выхода игры 2 декабря Striking Distance Studios обновила страницу The Callisto Prototcol в Steam, добавив информацию о сезонном пропуске игры. Хотя некоторые из включенных в него материалов вполне ожидаемы - например, сюжетное DLC, которое позволит "глубже погрузиться в ужасающие тайны The Callisto Protocol", - игра, на удивление, закроет один из своих самых больших маркетинговых моментов за этим сезонным пропуском.

Наряду с сюжетным DLC, сезонный пропуск The Callisto Protocol будет включать в себя "Коллекцию скинов внешнего пути", "Комплект заразы" и "Комплект бунта", два последних из которых будут включать "тринадцать новых анимаций смерти Джейкоба" и "двенадцать новых анимаций смерти врагов".

В любом случае такой шаг был бы встречен скептически, но это вдвойне актуально, если учесть тот факт, что значительная часть маркетинга The Callisto Protocol была посвящена тому, как много способов убить и быть убитым вами (и вашими врагами), используя многочисленные анимации смерти в игре.

Хотя эти анимации призваны дополнить впечатления от игры, этот ход кажется несколько странным - особенно учитывая тот факт, что The Callisto Protocol является однопользовательской игрой. Надеемся, что Striking Distance Studios в конечном итоге отменит это решение.

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