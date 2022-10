God of War Ragnarök будет такой же по длительности, как первая игра

До выхода God of War: Ragnarök еще целый месяц, но, похоже, игра уже находится на финальной стадии разработки, а тестировщики проверяют ее содержимое, чтобы выявить ошибки. Согласно источникам, знакомым с разработкой игры, теперь мы знаем, что Ragnarök будет таким же длинным приключением, как и его предшественник.

По словам источников, беседовавших с Insider Gaming, игрокам потребуется около 20 часов, чтобы завершить основной сюжет игры, а если дополнить время прохождения побочным контентом, то игра займет около 40 часов. Из 20 часов основного сюжета около трех с половиной часов занимают кинематографические сцены.

Если взглянуть на How Long to Beat, то это не так уж далеко от God of War (2018), в которой также была 20-часовая кампания, которую можно растянуть до 30 часов, если использовать весь побочный контент. Истинные финалисты, стремящиеся получить все трофеи, получат еще больше игрового процесса от игры. God of War Ragnarök выйдет 9 ноября для PS5. God of War 2018 года, на мой взгляд, отличалась отличной динамикой, а также превосходным сочетанием геймплея и кинематографических моментов. Судя по отзывам, Ragnarök не слишком изменит эту формулу.

