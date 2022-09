Far Cry 6 будет дополняться контентом

С момента выхода игры Ubisoft выпустила ряд DLC для Far Cry 6, вернув любимых персонажей и даже проведя пару кроссоверных мероприятий. Вскоре Far Cry 6 вернется с новым изданием "Игра года", а также на подходе большое дополнение.

Aggiornamenti Lumia, сервис, который обычно изучает данные Магазина Windows и находит ранние объявления о предстоящих продуктах, недавно обнаружил свидетельства появления "GOTY Edition" для Far Cry 6. Также будет доступен "пропуск на обновление" для тех, кто уже владеет базовой игрой. Пропуск обновления будет включать в себя содержимое сезонного пропуска игры, "Ultimate Pack" и новое дополнение.

Это дополнение, судя по всему, будет называться "Lost Between Worlds". Будет ли оно настоящим продолжением базовой игры, или это будет "самостоятельное дополнение", как Far Cry: New Dawn и Blood Dragon, еще предстоит выяснить.

До сих пор Ubisoft официально не объявила ни о новом дополнении для Far Cry 6, ни об издании "Игра года". Скорее всего, GOTY-издание выйдет в праздничный сезон, а дополнение - в 2023 году.

