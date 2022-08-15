Несколько дней назад мы впервые узнали, что THQ Nordic планирует новую игру по мотивам классического ужастика на выживание Alone in the Dark. THQ Nordic приобрела IP еще в 2018 году, и теперь серия будет перезагружена еще раз.
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Утечка скриншотов и розничный листинг с полным описанием продукта говорят нам большую часть того, что мы должны знать об игре. Как указала Okami Games, Alone in the Dark снова будет перезагружена. В новой игре два главных героя будут искать пропавшего родственника в психиатрической лечебнице в США 1920-х годов.
Цель игры - объединить психологический ужас с элементами "южной готики", что прослеживается в художественном стиле, который мы видим на просочившихся скриншотах. Сценарист, стоящий за такими недавними хоррор-хитами, как SOMA и Amnesia, также работал над этой игрой, что должно обнадежить всех, кто беспокоился о возрождении этого IP.
THQ Nordic проведет свою собственную выставку игр позже сегодня. Ожидается, что Alone in the Dark будет официально анонсирована во время этого мероприятия.