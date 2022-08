Новые подробности о предстоящей игре Alone in the Dark

Несколько дней назад мы впервые узнали, что THQ Nordic планирует новую игру по мотивам классического ужастика на выживание Alone in the Dark. THQ Nordic приобрела IP еще в 2018 году, и теперь серия будет перезагружена еще раз.

реклама

Утечка скриншотов и розничный листинг с полным описанием продукта говорят нам большую часть того, что мы должны знать об игре. Как указала Okami Games, Alone in the Dark снова будет перезагружена. В новой игре два главных героя будут искать пропавшего родственника в психиатрической лечебнице в США 1920-х годов.

Цель игры - объединить психологический ужас с элементами "южной готики", что прослеживается в художественном стиле, который мы видим на просочившихся скриншотах. Сценарист, стоящий за такими недавними хоррор-хитами, как SOMA и Amnesia, также работал над этой игрой, что должно обнадежить всех, кто беспокоился о возрождении этого IP.

THQ Nordic проведет свою собственную выставку игр позже сегодня. Ожидается, что Alone in the Dark будет официально анонсирована во время этого мероприятия.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке