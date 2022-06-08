Недавно Square Enix шокировала всех геймеров, продав Crystal Dynamics и Eidos Montreal, а также Tomb Raider и Deus Ex IP (IP это не то, что вы подумали, а Intellectual Property — интеллектуальная собственность), компании Embracer Group в рамках сделки стоимостью 300 миллионов долларов. Недавно брифинг Square Enix пролил свет на планы компании по использованию этих денег, включая инвестиции в существующие западные IP, такие как Just Cause.
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Брифинг, написанный президентом Square Enix Йосуке Мацудой, подтверждает, что издательство по-прежнему владеет правами на Just Cause и "работает над созданием новой игры в рамках франшизы".
Square Enix уже много лет сотрудничает с Avalanche Studios над играми Just Cause, в результате чего на сегодняшний день вышло четыре игры. Однако в последние годы Avalanche занималась и другими проектами, включая игру Mad Max, RAGE 2 в сотрудничестве с Bethesda и совсем недавно - Contraband, предстоящий эксклюзив для Xbox.
В документе не указано, что Avalanche будет работать над Just Cause 5, но мы предполагаем, что студия снова вернется. Среди других западных игр, в которые Square Enix планирует продолжать вкладывать средства, - Outriders и Life is Strange.