Компания делает ставку на сбалансированную производительность и улучшенный дизайн

Nothing официально подтвердила, что её новый смартфон Phone (3) будет использовать процессор Snapdragon 8s Gen 4, а не ожидаемый ранее топовый чип. Это решение было объявлено через пост в соцсетях и подробно разобрано в видео на YouTube, где компания подчеркнула, что выбор пал именно на этот чип для обеспечения лучшего баланса между скоростью, энергоэффективностью и стоимостью устройства. Создатель Nothing Карл Пей заявил, что использование Snapdragon 8s Gen 4 — это не компромисс, а осознанный шаг к более уравновешенному флагманскому опыту. По его словам, этот процессор обеспечивает значительный прирост производительности: на 36% быстрее в CPU, на 88% мощнее в GPU и на 60% эффективнее в NPU по сравнению с предыдущим поколением. Это должно сделать работу системы более отзывчивой и плавной даже в самых требовательных приложениях и играх.

Одним из ключевых изменений стало отсутствие фирменного дизайна Glyph Interface, который был отличительной чертой прошлых моделей. Вместо этого Phone (3) получил обновлённый внешний вид, который лучше соответствует концепции современного флагмана. Также была объявлена дата релиза — новинка выйдет в следующем месяце.

Карл Пей отметил, что это первый случай, когда Nothing использует современный флагманский чип с самого старта продаж, что позволяет говорить о переходе компании на новый уровень. При этом точные причины отказа от Snapdragon 8 Gen 4 Elite остаются неназванными, хотя можно предположить, что это связано с ценником и стремлением сохранить устройство доступным для пользователей.

Для тех, кто ждал очередное «железо» с максимальными показателями, такая стратегия может показаться неожиданной. Но если подходящий баланс между мощью и экономией энергии важен больше, чем символическая принадлежность к топ-линейке Qualcomm, то Phone (3) может стать интересным вариантом. Остаётся только ждать, как именно он будет работать в реальных условиях и какие ещё изменения подготовила Nothing. Но одно ясно уже сейчас: компания снова решила идти своим путём, выбирая разумный подход вместо гонки за характеристиками.