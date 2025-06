Square Enix привозит ключевые части серии Final Fantasy на Xbox, включая XVI и VII Remake

Во время презентации Xbox Games Showcase 2025 Square Enix официально объявила, что Final Fantasy XVI Complete Edition уже доступна для покупки на Xbox Series X|S и PC. Также стало известно, что Final Fantasy VII Remake Intergrade дебютирует этой зимой на тех же платформах.

Final Fantasy XVI предлагает игрокам историю Клайва Розфилда — героя, который стал свидетелем разрушения своего королевства и должен найти силы бороться с Эйконами, чтобы защитить свою родную землю Валистею.

Версия Complete Edition включает все пост-релизные DLC: Echoes of the Fallen и The Rising Tide. Игроки также могут попробовать бесплатную демо-версию, где прогресс сохранится при переходе к полной версии. Бонусы включают такие предметы, как Blood Sword, Braveheart и другие знакомые артефакты из вселенной FF. Трейлер игры уже доступен, хотя он помечен возрастными ограничениями на YouTube.

В Final Fantasy VII Remake Intergrade будет история Юффии, дополненная двумя главами, происходящими одновременно с событиями оригинального релиза. Обе игры поддерживают Xbox Play Anywhere, что позволяет покупать их один раз и играть как на консоли, так и на ПК с сохранением прогресса.