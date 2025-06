Что нового в TOEM 2 — продолжении очаровательной фотореалистичной приключенческой игры

Во время Day of the Devs студия Something We Made представила первые кадры геймплея TOEM 2 — продолжения культовой независимой игры 2021 года. Как и оригинал, эта часть остаётся игрой о фотографии, но добавляет новые механики, такие как возможность прыгать, а также новые насадки для камеры.

Игрок снова берёт на себя роль маленького путешественника с фотоаппаратом, который отправляется в новое приключение. В отличие от первой части, где цель была ясной (подняться на гору), во второй игрок получает больше свободы: его бросают в уютный деревенский пейзаж, где нужно решать проблемы жителей. Например, помочь испуганному рыцарю собраться с духом или сфотографировать трёх козлов, чтобы получить доступ через мост.

Камера по-прежнему остаётся главным инструментом. Однако теперь к ней можно прикрепить разные насадки, например, молоток, который позволяет разрушать препятствия. Одна из головоломок требовала воссоздать скульптуру из 3x3 блоков, следуя образцу. Также впервые появилось управление прыжком. Теперь можно взбираться на стены, исследовать окружение сверху и находить скрытые предметы.

TOEM 2 выглядит как естественное развитие оригинальной идеи — более глубокое, немного дольше по времени и с большей свободой в решении проблем. Хотя точная дата выхода пока не объявлена.