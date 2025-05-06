Проект Clockwork Labs превращает игроков в соавторов игрового мира

Студия Clockwork Labs из Сан-Франциско сообщила о скором выходе своей песочницы в формате MMORPG под названием Bitcraft Online. Релиз в ранний доступ состоится 20 июня через Steam, при этом полный исходный код игры будет открыт для всех желающих. Это делает проект необычным по сравнению с другими онлайн-играми - здесь пользователи могут влиять на развитие продукта.

По словам сооснователя Tyler Cloutier, концепция игры строится на принципе совместного творчества. В отличие от большинства массовых многопользовательских проектов, где игроки разделены по серверам, Bitcraft Online предлагает единый процедурно генерируемый мир, куда попадают все участники. Здесь они объединяются в сообщества, строят города, изменяют ландшафт и создают собственную историю внутри вселенной.

В игре реализованы разные стили прохождения: можно заниматься ремеслом, торговлей, исследовать новые территории или охотиться на монстров. Экономика полностью зависит от действий пользователей, что даёт преимущество тем, кто умеет находить выгодные сделки и устанавливать связи между игроками.

Открытость кода позволит мододелам и разработчикам вне студии вносить правки, добавлять контент и исправлять недостатки. Это делает Bitcraft Online не просто игрой, а платформой, развивающейся за счёт самой аудитории. По замыслу авторов, каждый должен найти в игре своё место - как для одиночек, так и для тех, кто предпочитает командную игру.