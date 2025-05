Новое приключение в мире Sea of Stars выйдет в мае 2025 года и предложит игрокам новые классы, персонажа и кооператив

Ровно через год после выхода ролевой игры Sea of Stars студия Sabotage Studio представила подробности о новом DLC под названием Throes of the Watchmaker. Дополнение будет доступно всем владельцам игры бесплатно и появится в продаже весной 2025 года на всех платформах. Оно расскажет о новых приключениях героев — Валере и Зале — в миниатюрном часовом мире под названием Горлоге, населённом существами, столкнувшимися с проклятием цирка.

В рамках этой истории игроков ждёт множество изменений: появятся новые игровые механики, уникальные уровни, головоломки и противники. Также будут добавлены свежие музыкальные композиции от Эрика Брауна в сотрудничестве с Ясунори Митсудой. Особое внимание уделено игровым классам: Зале станет Жонглёром, использующим ловкость, а Валере получит роль Акробата, основанную на балансе. Кроме того, к команде присоединится новый персонаж — Арти, инженер-робот, который сможет применять боевые лазеры.

Дополнение также получит возможность локального кооператива на троих человек. Это касается как основного мира игры, так и нового контента. Таким образом, пользователи смогут вместе исследовать обновлённые зоны, проходить подземелья и участвовать в боях против новых боссов.

Создатели подчеркнули, что их вдохновляют отзывы сообщества и любовь к игре, которая не угасла даже спустя год после релиза. Информация о дополнении уже размещена на специальном сайте, где можно узнать больше о его содержании.