Создатели Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 объяснили, почему диалоги в игре напоминают лабиринт и как это повлияет на геймплей.

В преддверии выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 в октябре 2025 года, разработчики из студии The Chinese Room поделились деталями о диалоговой системе игры. В эксклюзивном интервью для PC Gamer гейм-директор Алекс Скидмор объяснил, что диалоги сознательно сделаны сложными и нелинейными, чтобы игроки не могли просто выбирать очевидные "хорошие" варианты ответов.

"Мы стремимся к повествовательному исследованию, поэтому каждое диалоговое дерево - это своеобразный лабиринт", - отметил Скидмор. По его словам, команда хотела избежать ситуации, когда игроки механически выбирают варианты в определенном углу экрана, следуя шаблону "парагон/отступник".

Хотя главный герой новой части - уже могущественный вампир Фаир (в отличие от новичка-Тинблуда из первоначальной концепции Hardsuit Labs), разработчики оставили пространство для интерпретации персонажа. Нарративный директор Иан Томас подчеркнул, что вместо подробной предыстории статус персонажа раскрывается через реакции других персонажей.



"Мы намеренно оставляем пространство для игрока. Вместо того чтобы сразу заявлять: 'Вот ваш персонаж, он такой-то и сделал то-то', мы показываем его статус через реакцию окружающих", - пояснил Томас.



Даже ослабленный после долгого сна и лишенный части сил, Фаир остается грозным существом. Как отметила ведущий звукорежиссер Тесса Верпланке, это отражается даже в звуковом оформлении: движения персонажа остаются бесшумными и легкими, подчеркивая его превосходство над обычными вампирами.