Недавно появилось сравнение версий Indiana Jones and the Great Circle для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, которое показало заметные различия между консолями. На базовой PS5 игра использует динамическое разрешение, которое колеблется между 1800p и 1620p, иногда падая до 1440p. В то же время версия для PS5 Pro демонстрирует стабильное нативное 4K-разрешение, что подтвердили на прошлой неделе. Разработчики из MachineGames хорошо оптимизировали игру для обеих платформ, сохраняя стабильные 60 кадров в секунду даже с включенной трассировкой лучей.Главные визуальные улучшения на PS5 Pro касаются системы освещения. Игра получила более продвинутые функции Global Illumination, Ambient Occlusion и Contact Shadows. Хотя различия не кардинальные, они делают картинку более детализированной и реалистичной. Интересно, что версии для Xbox Series X и S также демонстрируют отличную оптимизацию, что говорит о качественной работе разработчиков над всеми платформами.
По мнению обозревателей, Indiana Jones and the Great Circle - это одна из лучших игр про Индиану Джонса за всю историю. Она сочетает захватывающий сюжет, продуманный дизайн уровней, поощряющий исследование, и впечатляющую графику с трассировкой лучей. Сравнительный анализ, проведенный ElAnalistaDeBits, наглядно показал преимущества более мощного железа PS5 Pro, хотя базовая версия игры тоже выглядит достойно.
Недавно появилось сравнение версий Indiana Jones and the Great Circle для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, которое показало заметные различия между консолями. На базовой PS5 игра использует динамическое разрешение, которое колеблется между 1800p и 1620p, иногда падая до 1440p. В то же время версия для PS5 Pro демонстрирует стабильное нативное 4K-разрешение, что подтвердили на прошлой неделе. Разработчики из MachineGames хорошо оптимизировали игру для обеих платформ, сохраняя стабильные 60 кадров в секунду даже с включенной трассировкой лучей.Главные визуальные улучшения на PS5 Pro касаются системы освещения. Игра получила более продвинутые функции Global Illumination, Ambient Occlusion и Contact Shadows. Хотя различия не кардинальные, они делают картинку более детализированной и реалистичной. Интересно, что версии для Xbox Series X и S также демонстрируют отличную оптимизацию, что говорит о качественной работе разработчиков над всеми платформами.