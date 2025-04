Исследование выявило некоторые различия между версиями игр Indiana Jones and the Great Circle для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro

Недавно появилось сравнение версий Indiana Jones and the Great Circle для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, которое показало заметные различия между консолями. На базовой PS5 игра использует динамическое разрешение, которое колеблется между 1800p и 1620p, иногда падая до 1440p. В то же время версия для PS5 Pro демонстрирует стабильное нативное 4K-разрешение, что подтвердили на прошлой неделе. Разработчики из MachineGames хорошо оптимизировали игру для обеих платформ, сохраняя стабильные 60 кадров в секунду даже с включенной трассировкой лучей. Главные визуальные улучшения на PS5 Pro касаются системы освещения. Игра получила более продвинутые функции Global Illumination, Ambient Occlusion и Contact Shadows. Хотя различия не кардинальные, они делают картинку более детализированной и реалистичной. Интересно, что версии для Xbox Series X и S также демонстрируют отличную оптимизацию, что говорит о качественной работе разработчиков над всеми платформами.



По мнению обозревателей, Indiana Jones and the Great Circle - это одна из лучших игр про Индиану Джонса за всю историю. Она сочетает захватывающий сюжет, продуманный дизайн уровней, поощряющий исследование, и впечатляющую графику с трассировкой лучей. Сравнительный анализ, проведенный ElAnalistaDeBits, наглядно показал преимущества более мощного железа PS5 Pro, хотя базовая версия игры тоже выглядит достойно.