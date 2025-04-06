Разработчики анонсировали дату выхода VR-шутера Harpagun с уникальной системой передвижения и магнитным лучом для PS VR2

Студия Something Random объявила о выходе своего VR-экшена Harpagun на PS VR2 уже 10 апреля. Игра обещает нестандартный подход к перемещению в виртуальной реальности и инновационную систему взаимодействия с окружением.

Разработчики уделили особое внимание системе передвижения, создав так называемую "якорную систему". Игроки перемещаются между точками, сохраняя контроль над боем и быстро реагируя на угрозы. Для взаимодействия с объектами используется "магнитный луч" - он позволяет хватать и бросать предметы разного размера, от консервных банок до тракторов, а также по-разному воздействовать на врагов.

Визуальный стиль игры сочетает славянский ретрофутуризм с тёмным юмором. Сюжет рассказывает о команде космических сборщиков металлолома, исследующих заброшенную планету. Звуковое сопровождение включает необычный микс армейских маршей, джаза и балканских ритмов.

Разработка велась три года с акцентом на "сочность" геймплея - яркие анимации, эффектные реакции на удары и хаотичные разрушения. По словам создателей, их цель - вызвать у игроков эмоцию "вау" после снятия VR-шлема.