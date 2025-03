Компания Dell расширила конфигурации линейки Pro Plus, предложив варианты с процессорами AMD Ryzen 200 и 300 серий до топового Ryzen AI 9 HX Pro 370

Dell значительно расширила возможности конфигурации своих флагманских ноутбуков Pro 13 Plus, Pro 14 Plus и Pro 16 Plus, добавив варианты с процессорами AMD. Теперь линейка включает как новейшие Ryzen 300 серии на архитектуре Zen 5, так и более доступные Ryzen 200 серии на Zen 4. Топовые модели Plus могут оснащаться процессором Ryzen AI 9 HX Pro 370, тогда как обычные версии Pro доступны с Ryzen AI 7 350.

Разница между сериями существенна: Ryzen 300 предлагают значительно более мощные нейропроцессоры и улучшенную интегрированную графику по сравнению с Ryzen 200, где установлены Radeon 780M. При этом модели на Ryzen 200 стоят на пару сотен долларов дешевле аналогов с Intel, что делает их привлекательными для бюджетно-ориентированных покупателей.



Для тех, кто ценит производительность, Dell рекомендует варианты с AMD HX-серией, которые должны превосходить процессоры Intel Lunar Lake V-серии и Meteor Lake U-серии. Однако если приоритетом является автономность и энергоэффективность, лучше выбрать конфигурацию с Intel V-серией.



Что касается дизайна, только Pro 14 и Pro 16 на AMD доступны в черном и серебристом цветах, тогда как остальные модели ограничены серебристым вариантом. Это небольшое, но заметное отличие от Intel-версий, которые предлагают больше вариантов оформления.



Такое расширение ассортимента позволяет Dell охватить более широкую аудиторию — от профессионалов, нуждающихся в максимальной производительности, до обычных пользователей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Появление вариантов с AMD в флагманской линейке Pro Plus свидетельствует о растущем признании процессоров компании на рынке корпоративных ноутбуков.