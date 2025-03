Split Fiction получила высокую оценку критиков.

Новая игра от студии Hazelight, под названием Split Fiction, удивила игровое сообщество, продав более одного миллиона копий всего за два дня после своего выхода на рынок. Это достижение стало возможным благодаря огромной популярности предыдущего проекта студии - игры It Takes Two, которая разошлась тиражом в 23 миллиона копий, что более чем в два раза превышает показатели A Way Out, который продался в 11 миллионов копий.

На платформе Steam внимание к Split Fiction также отражается в числах: если A Way Out достиг пика в 8500 одинаково играющих пользователей, а It Takes Two - 71000, то Split Fiction зарегистрировала 259 000 игроков одновременно всего за три дня после запуска. Такое впечатляющее количество одновременно играющих, вероятно, поможет игре установить новый рекорд в предстоящие выходные. Критики в основном тепло встретили новый проект, о чем свидетельствует оценка 91 на Metacritic.