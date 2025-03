Это однопользовательская экшен/адвенчура, вдохновленная God of War от Sony Santa Monica.

Blades of Fire - новая игра MercurySteam, представленная сегодня. Она обещает стать однопользовательским экшеном/адвенчурой в духе God of War от Sony Santa Monica. Главным героем будет Аран де Лира, первенец из королевской палаты. Сюжет разворачивается в фэнтезийном мире, где королева Нерея наложила заклятие, превращающее сталь в камень. Только её армия владеет божественным металлом, а другие клинки имеют отношение к ним.

Игрокам предстоит играть за Арана и находить кузнечные свитки, чтобы развивать его кузнечное мастерство и создавать оружие, подходящее для их стиля боя. От выбранных семейств оружия и материалов, использованных при его создании, зависят такие характеристики, как вес, длина, прочность, пробивная способность и острота.



В игре Blades of Fire представлено семь разных семейств оружия и более тридцати уникальных кузнечных свитков, позволяющих создавать множество комбинаций. Выбор подходящего оружия для противника будет иметь решающее значение, учитывая броню противника. Разработчики обещают уникальную и сложную боевую систему, позволяющую игрокам поражать определенные части тела противника.