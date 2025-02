Эта пошаговая стратегия станет частью новой инициативы Relic «Relic Labs», которая направлена на изучение новых поджанров, эксперименты и более частый выпуск игр.

Компания Relic Entertainment, известная своими стратегическими играми, такими как Homeworld, Warhammer 40,000: Dawn of War, Company of Heroes и Age of Empires IV, анонсировала новую пошаговую стратегию под названием Earth vs Mars. Возвращение компании к независимому статусу после продажи ее SEGA позволило Relic разработать новые проекты в стиле инди. Earth vs Mars - это однопользовательская стратегия, в которой игроку предстоит возглавить вооруженные силы Земли и противостоять нашествию марсианской армии.

В игре есть возможность создавать гибридных суперсолдат, комбинируя человеческих "добровольцев" с земными существами. Чтобы выжить в этой битве, игрокам предоставляется доступ к новым существам, улучшениям юнитов и способностям командиров. Однако марсианская армия также будет развиваться, используя органическое оружие и собственных мутантных воинов.



Игра предлагает разнообразные боевые единицы, такие как гравитанки и элитные инопланетные воины, а также динамичные сражения на различных локациях. Earth vs Mars позволяет игрокам полностью погрузиться в битву за выживание Земли и использовать тактику и стратегию, чтобы победить марсиан.



Relic Entertainment также анонсировала, что их новые проекты в стиле инди будут выпускаться чаще благодаря серии игр "Relic Labs". Они позволят студии экспериментировать с новыми поджанрами и представить игрокам еще больше увлекательных и оригинальных проектов.