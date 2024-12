Игра создана на движке Unreal Engine 5, что позволило разработчикам использовать новейшие технологии.

Китайская ролевая серия Sword and Fairy, также известная как "Меч и Фея", получит свой четвертый ремейк. Дебютный трейлер игры был выпущен, показывая новую графику благодаря использованию движка Unreal Engine 5. Разработчики игры, компания Up Software, стремятся воссоздать оригинальные ощущения от предыдущих версий игры с помощью современных технологий.

К сожалению, в настоящее время информация о Sword and Fairy 4 еще ограничена, и подробности об игре пока не доступны. Однако известно, что когда игра будет выпущена, она будет доступна как на игровых консолях, так и на персональных компьютерах. Опубликованная информация говорит о том, что издание игры будет осуществляться компанией Cube Game.



Сама игра представляет собой однопользовательскую ролевую игру, в которой игрокам предстоит отправиться вместе с командой Тяньхэ Юня в поисках бессмертных.