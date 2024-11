Он был распродан всего за несколько часов после своего запуска.

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D стал недоступен для покупки из-за невероятно высокого спроса. Процессор был представлен компанией AMD и сразу получил восторженные отзывы от пользователей и экспертов. Вскоре после его запуска, процессор был раскуплен во всех крупных розничных сетях по всему миру.

Большинство американских ритейлеров, включая Newegg, Amazon, BestBuy, Microcenter и BandH, указали этот продукт как "Sold Out" или "Out of Stock". Несмотря на некоторое количество доступных чипов в отдельных магазинах Microcenter, они также прогнозируют скорое исчерпание запасов из-за большого спроса на этот продукт. В день презентации процессора наблюдались длинные очереди в крупных магазинах по всему миру, так как геймеры с нетерпением ожидали выхода этого чипа.

Они ожидают, что новый процессор принесет значительный прирост в игровой производительности.