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ddr22
Blizzard анонсировала конференцию Warcraft 30th Anniversary Direct
Вселенная Warcraft отмечает свой 30-летний юбилей - это событие будет отмечено в играх World of Warcraft, Hearthstone и Warcraft Rumble

Вселенная Warcraft отмечает свое 30-летие, и фанатов ожидает особенное событие. В рамках празднования 30-летия планируется провести Warcraft 30th Anniversary Direct, на котором будет представлено, что ждет вселенную в будущем. Прямую трансляцию этого мероприятия можно будет посмотреть на платформах Twitch, YouTube и TikTok. Для тех, кто ждет этого события с нетерпением, стоит отметить, что оно начнется в 11 утра по тихоокеанскому времени, в 2 часа дня по восточному времени и в 6 часов вечера по Гринвичу.
Одновременно с празднованием 30-летия проходит грандиозное событие в игре World of Warcraft - World of Warcraft 20th Anniversary Celebration. В рамках этого события игроки получат возможность получить множество наград, таких как трансмоги, косметические предметы, новый маунт и расширенные события, предлагающие погрузиться в историю World of Warcraft.

Также будет что-то интересное для поклонников Hearthstone и Warcraft Rumble. Игроки, у которых есть аккаунты Battle.net, смогут получить награды за просмотр прямых трансляций. Подробности о наградах в настоящее время не сообщаются, но обещано, что вскоре они будут объявлены на официальных сайтах.

#warcraft 30th anniversary direct
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