EA подтвердила, что не работает над The Sims 5 и вместо этого сосредоточилась на дальнейшей разработке The Sims 4.

В Electronic Arts (EA) подтвердили, что разработка игры The Sims 5 не ведется и не планируется в ближайшем будущем. Вместо этого, компания сосредоточилась на продолжении разработки и улучшении игры The Sims 4, которая вышла уже десять лет назад. Несмотря на раннюю информацию о закрытии проекта Project Rene, оказалось, что команда все еще работает над ним. Project Rene является отдельным многопользовательским проектом во вселенной The Sims. EA подтверждает, что игра The Sims 4 будет продолжать получать обновления и дополнения.

В EA также сообщили, что команда Sims работает над новым проектом, включающим в себя многопользовательский режим, и планируют сотрудничество с создателями Sims, чтобы они смогли продавать свой пользовательский внутриигровой контент через магазин EA, подобно тому, как это было сделано в The Sims 3.

Главной причиной отказа от разработки The Sims 5 является опасение разработчиков, что игрокам придется начинать все сначала после десятилетия игры в The Sims 4. Франшиза The Sims имеет более 80 миллионов игроков, и у нее очень активное сообщество в социальных сетях.

EA также запланировала значительные исправления в игре, о которых фанаты часто просили. Кроме того, перед выходом нового расширения в октябре они обещают выпустить обновление базовой игры, подробности о котором будут представлены постепенно. В скором времени выйдет расширение "Жизнь и смерть", в котором игроки получат новый контент, уже 3 октября.