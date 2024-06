За первый год базовая игра разошлась тиражом в 20 миллионов экземпляров

Bandai Namco и разработчик FromSoftware сообщили, что дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree было продано в количестве пяти миллионов копий за первые три дня после того, как его выпустили. Это, мягко говоря, отличный результат. За первый год базовая игра разошлась тиражом в 20 миллионов экземпляров, а по состоянию на текущий месяц - в 25 миллионов.

Несмотря на неоднозначные отзывы пользователей Steam, которые жаловались на проблемы с производительностью и чрезмерную сложность, общая реакция сообщества на первое и единственное DLC для "Игры года" 2022 года была отличной. Shadow of the Erdtree также получило фантастические оценки.

На фоне усталости от открытого мира, наступившей в начале этого года из-за множества игр с открытым миром, которые выпустили в 2024 году - Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin, PC-версии Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima, - игра Shadow of the Erdtree с открытым миром является свидетельством того, что опыт Elden Ring по-прежнему превосходит все остальное на рынке. Поэтому оценка "отлично" вполне оправдана, даже несмотря на очевидное отсутствие значительных инноваций и некоторые технические проблемы.

FromSoftware также продолжает работать над улучшением дополнения после выпуска. Разработчики также подтвердили, что в одном из будущих обновлений Shadow of the Erdtree будут внесены дополнительные изменения в баланс и исправлены ошибки.